Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
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Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
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Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
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17 января 2022
В 2021 году импорт бриллиантов в Китай удвоился до нового максимума
SDE является единственным порталом в Китае, через который импортируются бриллианты в рамках благоприятной налоговой политики по ставке 0% и налогу на добавленную стоимость (НДС) 4%, поэтому данная цифра отражает стоимость бриллиантов, импортируемых для потребления в Китае.
Линь Цян (Lin Qiang), вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент Шанхайской алмазной биржи, сказал: «Исторический рост импорта бриллиантов в 2021 году доказывает, что экономические основы и основополагающие факторы, поддерживающие долгосрочное развитие алмазного рынка Китая, остаются неизменными и это указывает на то, что импорт бриллиантов в Китай будет поддерживать волны роста в течение длительного времени».
Данные Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAC) показывают, что розничный рынок ювелирных изделий с бриллиантами в Китае в 2021 году достиг примерно $12,4 млрд, что составляет 13% от объема розничной торговли ювелирными изделиями в стране.
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China), валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2021 году увеличился на 8,1% в годовом исчислении. Годовой объем розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий у ювелиров, входящих в ключевую статистическую выборку, в 2021 году вырос на 29,8% в годовом исчислении, заняв первое место среди сегментов потребительского розничного рынка.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished