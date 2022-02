В 2021 году импорт бриллиантов в Китай удвоился до нового максимума

Чистый импорт бриллиантов через Шанхайскую алмазную биржу (Shanghai Diamond Exchange, SDE) в 2021 году достиг еще одного рекордно высокого уровня, что отражает потенциал и устойчивость китайского алмазного рынка. Общий чистый импорт бриллиантов достиг $2,924 млрд, увеличившись на 105,3% по сравнению с 2020 годом и на 58,0% по сравнению с 2019 годом.

SDE является единственным порталом в Китае, через который импортируются бриллианты в рамках благоприятной налоговой политики по ставке 0% и налогу на добавленную стоимость (НДС) 4%, поэтому данная цифра отражает стоимость бриллиантов, импортируемых для потребления в Китае.

Линь Цян (Lin Qiang), вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент Шанхайской алмазной биржи, сказал: «Исторический рост импорта бриллиантов в 2021 году доказывает, что экономические основы и основополагающие факторы, поддерживающие долгосрочное развитие алмазного рынка Китая, остаются неизменными и это указывает на то, что импорт бриллиантов в Китай будет поддерживать волны роста в течение длительного времени».

Данные Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAC) показывают, что розничный рынок ювелирных изделий с бриллиантами в Китае в 2021 году достиг примерно $12,4 млрд, что составляет 13% от объема розничной торговли ювелирными изделиями в стране.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China), валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2021 году увеличился на 8,1% в годовом исчислении. Годовой объем розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий у ювелиров, входящих в ключевую статистическую выборку, в 2021 году вырос на 29,8% в годовом исчислении, заняв первое место среди сегментов потребительского розничного рынка.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished