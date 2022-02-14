Эксклюзив

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...

14 февраля 2022

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

В 2021 году импорт бриллиантов в Китай удвоился до нового максимума

Сегодня
Новости
Чистый импорт бриллиантов через Шанхайскую алмазную биржу (Shanghai Diamond Exchange, SDE) в 2021 году достиг еще одного рекордно высокого уровня, что отражает потенциал и устойчивость китайского алмазного рынка. Общий чистый импорт бриллиантов достиг $2,924 млрд, увеличившись на 105,3% по сравнению с 2020 годом и на 58,0% по сравнению с 2019 годом.
SDE является единственным порталом в Китае, через который импортируются бриллианты в рамках благоприятной налоговой политики по ставке 0% и налогу на добавленную стоимость (НДС) 4%, поэтому данная цифра отражает стоимость бриллиантов, импортируемых для потребления в Китае.
Линь Цян (Lin Qiang), вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент Шанхайской алмазной биржи, сказал: «Исторический рост импорта бриллиантов в 2021 году доказывает, что экономические основы и основополагающие факторы, поддерживающие долгосрочное развитие алмазного рынка Китая, остаются неизменными и это указывает на то, что импорт бриллиантов в Китай будет поддерживать волны роста в течение длительного времени».
Данные Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAC) показывают, что розничный рынок ювелирных изделий с бриллиантами в Китае в 2021 году достиг примерно $12,4 млрд, что составляет 13% от объема розничной торговли ювелирными изделиями в стране.
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China), валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2021 году увеличился на 8,1% в годовом исчислении. Годовой объем розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий у ювелиров, входящих в ключевую статистическую выборку, в 2021 году вырос на 29,8% в годовом исчислении, заняв первое место среди сегментов потребительского розничного рынка.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати