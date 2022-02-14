АЛРОСА выступила партнером ювелирной выставки Гохрана России

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В Государственном историческом музее в Москве состоялось официальное открытие выставки Гохрана России «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». АЛРОСА выступает партнером выставки, а также представляет на ней свою коллекцию ювелирных украшений, изготовленных по эскизам фирмы знаменитого Карла Фаберже.

Центральную часть выставки займут работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век», который проводился в 2021 году Гохраном России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с участием Гильдии ювелиров России. На выставке будут представлены более 200 лучших работ в сфере ювелирного, декоративно-прикладного, оружейного, камнерезного, часового искусства. Среди авторов – как известные мастера, так и молодые ювелиры.

Вместе с конкурсными работами на выставке будут представлены произведения великих ювелиров XVIII-XX веков из коллекции Гохрана России, которые обладают огромной исторической, культурной и художественной ценностью. Большая их часть никогда не экспонировалась. Посетители выставки получат редкую возможность ознакомиться с великим наследием многовековых ювелирных традиций. Еще одной изюминкой проекта станет коллекция ультрареалистичных голограмм ценностей Алмазного фонда Российской Федерации.

«Для нас большая честь выступить партнером выставки, организованной при участии Гохрана России, с которым нас связывает давнее и тесное сотрудничество. Цель этого выставочного проекта – не только напомнить о блестящих традициях ювелирного дела в России, об известных во всем мире мастерах прошлого, но также показать, как эти традиции вдохновляют современных талантливых ювелиров. Для АЛРОСА, в составе которой есть собственное ювелирное производство, это не пустые слова. На этой выставке мы представляем коллекцию ювелирных украшений, изготовленных нашими мастерами по эскизам фирмы Карла Фаберже. Эти эскизы много десятилетий хранились в Государственном Эрмитаже. Мы использовали их, чтобы отдать дань уважения нашим блестящим ювелирам XIX и начала XX веков», – сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, принявший участие в церемонии открытия выставки.

Выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» будет открыта для посетителей Государственного исторического музея с 16 февраля по 16 апреля 2022 года.



Владимир Малахов, Rough&Polished





