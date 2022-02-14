Rapaport — официальный информационный партнер пятой Дубайской алмазной конференции

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) сообщил, что компания Rapaport, занимающаяся поставкой данных, новостей и аналитических материалов для мировой алмазной отрасли, утверждена в качестве официального медиа-партнера пятой Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC). DDC 2022 пройдет 21 февраля 2022 года в отеле «Атлантис» (Atlantis) на искусственном острове Пальма и будет посвящена теме «Будущее бриллиантов».

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC, а также председатель совета директоров Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange), сказал: «Мы рады приветствовать компанию Rapaport в качестве официального партнера Дубайской алмазной конференции. В то время как алмазная отрасль переживает беспрецедентный период перемен, вызванных новыми технологиями, данные и анализ от международных организаций, таких как Rapaport, важны как никогда. DMCC стремится работать с ключевыми заинтересованными сторонами в алмазной отрасли для поддержки развития справедливого и конкурентного глобального рынка, и я с нетерпением жду встречи с партнерами и отраслевыми экспертами со всего мира на Дубайской алмазной конференции».

Мартин Рапапорт, председатель Rapaport Group, сказал: «Информационные службы Rapaport рады поддерживать общение на высоком уровне между лидерами алмазной отрасли. Мы верим, что Дубайская алмазная конференция предоставит отрасли возможность решить важные вопросы социальной ответственности, которые помогут сделать мир лучше. Роль Дубая как международного места встречи приобретает все большее значение по мере того, как мы сталкиваемся с растущей глобальной экономической и политической неопределенностью. Хорошо, что наша индустрия собирается вместе в Дубае».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





