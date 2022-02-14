Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Rapaport — официальный информационный партнер пятой Дубайской алмазной конференции
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC, а также председатель совета директоров Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange), сказал: «Мы рады приветствовать компанию Rapaport в качестве официального партнера Дубайской алмазной конференции. В то время как алмазная отрасль переживает беспрецедентный период перемен, вызванных новыми технологиями, данные и анализ от международных организаций, таких как Rapaport, важны как никогда. DMCC стремится работать с ключевыми заинтересованными сторонами в алмазной отрасли для поддержки развития справедливого и конкурентного глобального рынка, и я с нетерпением жду встречи с партнерами и отраслевыми экспертами со всего мира на Дубайской алмазной конференции».
Мартин Рапапорт, председатель Rapaport Group, сказал: «Информационные службы Rapaport рады поддерживать общение на высоком уровне между лидерами алмазной отрасли. Мы верим, что Дубайская алмазная конференция предоставит отрасли возможность решить важные вопросы социальной ответственности, которые помогут сделать мир лучше. Роль Дубая как международного места встречи приобретает все большее значение по мере того, как мы сталкиваемся с растущей глобальной экономической и политической неопределенностью. Хорошо, что наша индустрия собирается вместе в Дубае».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished