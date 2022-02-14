Производители ювелирных изделий в Сурате оказались в тяжелом положении при росте цен на бриллианты более чем на 50%

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Производители ювелирных изделий с бриллиантами в индийском Сурате переживают тяжелые времена из-за неуклонного ежедневного роста цен на бриллианты. Эксперты отрасли утверждают, что за последний месяц цены выросли более чем на 50 процентов. Производители жалуются на пятипроцентный рост цен каждую неделю, согласно сообщению в газете Times of India.

Цены на неограненные и ограненные камни выросли более чем на 50-75 процентов. Рост цены зависит от качества и категории камня.

Экспорт золотых украшений с бриллиантами с апреля по декабрь 2021 года составил 4 084 млн долларов США, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Однако после декабря рост цен на бриллианты ставит производителей ювелирных изделий в затруднительное положение.

Некоторые из них заявили, что им пришлось сократить производство почти на 40 процентов в своих подразделениях после декабря из-за роста цен на бриллианты, а также нехватки предложения. Многие предпочитают принимать новые заказы и производить украшения только после стабилизации цен.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Индустрия производства ювелирных изделий с бриллиантами находится в состоянии ожидания и наблюдения. Существует международный спрос, но новые заказы либо откладываются, либо принимаются при определенных условиях с учетом роста цен на бриллианты».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





