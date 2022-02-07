Проект Сингида компании Shanta Gold на пути к первой продукции

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Ход строительства на золотодобывающем проекте Сингида (Singida) компании Shanta Gold в Танзании все еще находится на пути к началу добычи в первом квартале 2023 года.

Исполнительный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что проект превратит Shanta Gold из производителя золота с одним активом в диверсифицированную золотодобывающую компанию с объемом производства более 100 000 унций в год при наличии двух независимых предприятий, генерирующих значительный денежный поток.

«Никогда ранее Shanta Gold не была в таком положении, чтобы извлечь выгоду из своего потенциала роста, со здоровым балансом в чистой денежной позиции, имея отличную финансовую гибкость и постоянное обязательство выплачивать устойчивые дивиденды нашим акционерам», — сказал он.

Общие капиталовложения в Сингида в 2022 году оцениваются примерно в 25 млн долларов США.

«С ближайшим вхождением рудника Сингида в портфель Shanta Gold - в дополнение к недавнему обновлению запасов на золоторудном месторождении Нью Луика (New Luika) - у инвесторов появляется заманчивая возможность получить доступ к золотодобывающей компании с сильным производственным профилем, многообещающей возможностью разведки в Танзании и Западной Кении, а также перспективой устойчивых дивидендов», — сказал Зуррин.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





