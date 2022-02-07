Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
Вчера
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Проект Сингида компании Shanta Gold на пути к первой продукции
Исполнительный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что проект превратит Shanta Gold из производителя золота с одним активом в диверсифицированную золотодобывающую компанию с объемом производства более 100 000 унций в год при наличии двух независимых предприятий, генерирующих значительный денежный поток.
«Никогда ранее Shanta Gold не была в таком положении, чтобы извлечь выгоду из своего потенциала роста, со здоровым балансом в чистой денежной позиции, имея отличную финансовую гибкость и постоянное обязательство выплачивать устойчивые дивиденды нашим акционерам», — сказал он.
Общие капиталовложения в Сингида в 2022 году оцениваются примерно в 25 млн долларов США.
«С ближайшим вхождением рудника Сингида в портфель Shanta Gold - в дополнение к недавнему обновлению запасов на золоторудном месторождении Нью Луика (New Luika) - у инвесторов появляется заманчивая возможность получить доступ к золотодобывающей компании с сильным производственным профилем, многообещающей возможностью разведки в Танзании и Западной Кении, а также перспективой устойчивых дивидендов», — сказал Зуррин.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished