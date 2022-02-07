Компания Kazera Global увеличила добычу алмазов на своем руднике в Южной Африке

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Инвестиционная компания Kazera Global, котирующаяся на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), добыла более 1 000 каратов алмазов в период с декабря 2021 года по январь этого года на своем предприятии в Александер-Бей в Южной Африке.

Компания заявила, что самый крупный дорогой алмаз, добытый за этот период, весил 13 каратов.

Эта последняя по времени добыча алмазного сырья компанией Kazera Global превысила предыдущий самый высокий показатель производства в 242 карата. Добыча алмазов компанией Kazera Global исторически была ограничена из-за того, что компания Deep Blue Minerals не контролировала процесс разделения гравия.

«Эта проблема была решена компанией вместе с фирмой MV5, взявшей на себя управление заводом в Муисвлаке (Muisvlak), — говорится в сообщении Kazera Global. — Благодаря существующим запасам это привело к рекордному производству алмазов. Продолжая контролировать процесс разделения, компания теперь уверена, что сможет производить регулярное и прибыльное количество алмазов в каждом цикле».

Предприятие расположено на алмазном месторождении Алекскор (Alexkor) протяженностью 80 км, которое находится между двумя историческими предприятиями De Beers.

Предполагаемый ресурс проекта составляет 208 000 каратов алмазного сырья.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





