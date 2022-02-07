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17 января 2022

Рабочие Sibanye-Stillwater угрожают забастовкой на золотодобывающих предприятиях ЮАР

Сегодня
Новости
Крупнейшие профсоюзы горняков Южной Африки проголосовали за забастовку на золотодобывающих предприятиях компании Sibanye-Stillwater до тех пор, пока не будут выполнены их требования по заработной плате.
Представитель Национального союза горняков (NUM) Ливхувани Маммбуру (Livhuvani Mammburu) заявил, согласно Bloomberg, что рабочие, представленные его профсоюзом, Ассоциацией горняков и строителей, UASA и «Солидарностью», отклонили последнее предложение Sibanye об увеличении ежемесячной заработной платы на 700 рандов в год в течение трех лет.
За тот же период они требуют 1000 рандов.
Рабочие группы получили разрешение на забастовку в начале этого года.
На рудниках Беатрикс (Beatrix), Дрифонтейн (Driefontein) и Клооф (Kloof) занято около 31 000 рабочих.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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