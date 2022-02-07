Эксклюзив

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...

Вчера

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Горнодобывающая компания PGM Royal Bafokeng Platinum просит акционеров принять предложение Implats

Сегодня
Новости
Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) посоветовала своим акционерам принять обязывающее предложение Impala Platinum (Implats) о приобретении их акций в RBPlat.
В декабре прошлого года Implats сообщила, что приобрела около 35,31% выпущенных акций RBPlat.
Implats предложила акционерам RBPlat 90 рандов наличными и 0,3 акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.
Совет директоров RBPlat назвал рассмотрение обязывающей оферты справедливым и обоснованным после получения заключения независимого эксперта PSG Capital.
«Наша роль в RBPlat заключается в том, чтобы мы продолжали приносить пользу акционерам.  .  .  это означает, что мы держим руку на пульсе, поскольку это касается эффективного и безопасного ведения наших операций, в то время как независимый совет директоров сосредоточил внимание на сделке, — сказал исполнительный директор RBPlat Стив Фири (Steve Phiri). - Чувство справедливости и рекомендация совета директоров обеспечивают нашим акционерам уверенность в том, что Implats представила на их рассмотрение справедливое предложение».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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