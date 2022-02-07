Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
Вчера
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Горнодобывающая компания PGM Royal Bafokeng Platinum просит акционеров принять предложение Implats
В декабре прошлого года Implats сообщила, что приобрела около 35,31% выпущенных акций RBPlat.
Implats предложила акционерам RBPlat 90 рандов наличными и 0,3 акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.
Совет директоров RBPlat назвал рассмотрение обязывающей оферты справедливым и обоснованным после получения заключения независимого эксперта PSG Capital.
«Наша роль в RBPlat заключается в том, чтобы мы продолжали приносить пользу акционерам. . . это означает, что мы держим руку на пульсе, поскольку это касается эффективного и безопасного ведения наших операций, в то время как независимый совет директоров сосредоточил внимание на сделке, — сказал исполнительный директор RBPlat Стив Фири (Steve Phiri). - Чувство справедливости и рекомендация совета директоров обеспечивают нашим акционерам уверенность в том, что Implats представила на их рассмотрение справедливое предложение».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished