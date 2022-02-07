Горнодобывающая компания PGM Royal Bafokeng Platinum просит акционеров принять предложение Implats

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Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) посоветовала своим акционерам принять обязывающее предложение Impala Platinum (Implats) о приобретении их акций в RBPlat.

В декабре прошлого года Implats сообщила, что приобрела около 35,31% выпущенных акций RBPlat.

Implats предложила акционерам RBPlat 90 рандов наличными и 0,3 акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.

Совет директоров RBPlat назвал рассмотрение обязывающей оферты справедливым и обоснованным после получения заключения независимого эксперта PSG Capital.

«Наша роль в RBPlat заключается в том, чтобы мы продолжали приносить пользу акционерам. . . это означает, что мы держим руку на пульсе, поскольку это касается эффективного и безопасного ведения наших операций, в то время как независимый совет директоров сосредоточил внимание на сделке, — сказал исполнительный директор RBPlat Стив Фири (Steve Phiri). - Чувство справедливости и рекомендация совета директоров обеспечивают нашим акционерам уверенность в том, что Implats представила на их рассмотрение справедливое предложение».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



