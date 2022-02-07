Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
Сегодня
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Данные по импорту и экспорту AWDC за январь
В январе 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 14,39%, до 6 612 649,17 карата против 7 724 123,40 карата в январе 2021 года, но вырос на 24,17% в стоимостном выражении, достигнув $ 953 801 554 против $768 136 399 в январе 2021 года.
Импорт бриллиантов в январе 2022 года вырос на 21,16%, до 505 427,00 карата против 417 149,70 карата в январе 2021 года, а в стоимостном выражении подскочил на 51,33%, до $ 862 069 310 против $ 569 680 213 в январе 2021.
Экспорт бриллиантов в январе 2022 года сократился на 5,89%, до 268 705,28 карата против 285 517,40 карата в январе 2021 года, а в стоимостном выражении вырос на 20,77%, до $660 027 862 против $546 536 799 в январе 2021 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished