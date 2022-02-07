Данные по импорту и экспорту AWDC за январь

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Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в январе 2022 года импорт Антверпеном необработанных алмазов вырос на 19,97%, достигнув 6 943 842,37 карата против 5 788 055,27 карата в январе 2021. В стоимостном выражении прирост составил 41,67% на сумму $889 275 597 против $627 713 296 в январе 2021 года.

В январе 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 14,39%, до 6 612 649,17 карата против 7 724 123,40 карата в январе 2021 года, но вырос на 24,17% в стоимостном выражении, достигнув $ 953 801 554 против $768 136 399 в январе 2021 года.

Импорт бриллиантов в январе 2022 года вырос на 21,16%, до 505 427,00 карата против 417 149,70 карата в январе 2021 года, а в стоимостном выражении подскочил на 51,33%, до $ 862 069 310 против $ 569 680 213 в январе 2021.

Экспорт бриллиантов в январе 2022 года сократился на 5,89%, до 268 705,28 карата против 285 517,40 карата в январе 2021 года, а в стоимостном выражении вырос на 20,77%, до $660 027 862 против $546 536 799 в январе 2021 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished



