Эксклюзив

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...

Сегодня

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Встреча президентов WFDB 2022 года пройдет в Дубае с 23 по 25 февраля

Сегодня
Новости
В этой первой очной встрече WFDB с начала пандемии коронавируса примут участие президенты и официальные лица 29 бирж-членов WFDB, сообщается в пресс-релизе данной организации.  Это будет заключительное мероприятие Алмазной недели в Дубае. На первом заседании встречи президентов, которое пройдет совместно с Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), выступят докладчики со всего алмазного мира.  С основным докладом выступит министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo).  Другими докладчиками будут Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC;  Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB;  Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden) президент IDMA;  Петр Каракчиев (Peter Karakchiev), руководитель отдела международных отношений АЛРОСА;  Сюзанна Свэникер-Тетти  (Susanne Swaniker-Tettey), финансовый директор Midstream, De Beers);  Эдвард Ашер (Edward Asscher). президент WDC;  Д-р Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO, и Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент Bharat Diamond Bourse. Международные банкиры и финансовые специалисты высокого уровня расскажут о проблемах финансирования алмазного сектора.  На панели выступят Биджаянанда Паттанаяк (Bijayananda Pattanayak), глава сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, IndusInd Bank, Индия;  Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert), руководитель отдела по работе с бриллиантами, государственными органами и крупными корпорациями Национального банка Фуджейры, Дубай, Пьер де Босшер (Pierre de Bosscher), руководитель отдела европейских операций, Delgatto Finance, и Дрор Зур (Dror Zur), глава отдела отдела финансирования сделок с алмазами, Mizrahi-Tefahot Bank, Израиль. Президент WFDB Йорам Дваш  сказал: «Мы очень рады, что можем лично провести встречу президентов, особенно в Дубае, который является одним из важнейших центров торговли алмазами. Я убежден, что это событие сигнализирует о долгожданном возвращении к нормальной жизни, и я очень рад этому. Тем не менее нам еще многое предстоит сделать, чтобы управлять алмазной отраслью для преодоления предстоящих вызовов». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро, Rough&Polished

Версия для печати