Встреча президентов WFDB 2022 года пройдет в Дубае с 23 по 25 февраля

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В этой первой очной встрече WFDB с начала пандемии коронавируса примут участие президенты и официальные лица 29 бирж-членов WFDB, сообщается в пресс-релизе данной организации. Это будет заключительное мероприятие Алмазной недели в Дубае. На первом заседании встречи президентов, которое пройдет совместно с Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), выступят докладчики со всего алмазного мира. С основным докладом выступит министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo). Другими докладчиками будут Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC; Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB; Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden) президент IDMA; Петр Каракчиев (Peter Karakchiev), руководитель отдела международных отношений АЛРОСА; Сюзанна Свэникер-Тетти (Susanne Swaniker-Tettey), финансовый директор Midstream, De Beers); Эдвард Ашер (Edward Asscher). президент WDC; Д-р Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO, и Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент Bharat Diamond Bourse. Международные банкиры и финансовые специалисты высокого уровня расскажут о проблемах финансирования алмазного сектора. На панели выступят Биджаянанда Паттанаяк (Bijayananda Pattanayak), глава сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, IndusInd Bank, Индия; Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert), руководитель отдела по работе с бриллиантами, государственными органами и крупными корпорациями Национального банка Фуджейры, Дубай, Пьер де Босшер (Pierre de Bosscher), руководитель отдела европейских операций, Delgatto Finance, и Дрор Зур (Dror Zur), глава отдела отдела финансирования сделок с алмазами, Mizrahi-Tefahot Bank, Израиль. Президент WFDB Йорам Дваш сказал: «Мы очень рады, что можем лично провести встречу президентов, особенно в Дубае, который является одним из важнейших центров торговли алмазами. Я убежден, что это событие сигнализирует о долгожданном возвращении к нормальной жизни, и я очень рад этому. Тем не менее нам еще многое предстоит сделать, чтобы управлять алмазной отраслью для преодоления предстоящих вызовов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро, Rough&Polished



