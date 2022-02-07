Результаты ювелирного онлайн-аукциона Christie's

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Первый ювелирный аукцион Christie's 2022 года, Jewels Online, проводившийся 24 января - 9 февраля, принес в общей сложности $5 183 500, было продано 96% лотов.

В торгах участвовало рекордное число покупателей из 28 стран - больше, чем на всех предыдущих онлайн-аукционах в Нью-Йорке.

Главный лот - кольцо с бриллиантом весом 11,46 карата, которое было предложено без резервирования, продано за $300 тыс. Другими заметными лотами были - кольцо с бриллиантом огранки «изумруд» весом 10,31 карата, которое было продано за $237 500; квадратные серьги с бриллиантами огранки «изумруд», обе весом 5,02 и 5,02 карата, проданные за $212 500; кольцо с круглым бриллиантом весом 5,21 карата, также предложенное без резервирования, которое было продано за $150 тыс.



Алекс Шишло для Rough&Polished



