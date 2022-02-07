Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
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31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
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Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
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10 января 2022
Бриллиант «The Enigma» продан за 3 161 000 фунтов стерлингов / $4 292 322
«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата продан за 3 161 000 фунтов стерлингов / $4 292 322. Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», - говорится в сообщении аукционного дома.
Имя покупателя не раскрывается, однако о покупке камня уже сообщил миллиардер Ричард Харт.
«The Enigma» - изысканный и чрезвычайно редкий черный бриллиант типа карбонадо. Он превосходит по весу как бриллиант «Cullinan I» («Куллинан I», 530,2 карата), так и бриллиант Golden Jubilee («Золотой юбилей», 545,67 карата), что делает его не только одним из крупнейших в мире фантазийных черных бриллиантов природного света, но и крупнейшим ограненным бриллиантом, когда-либо появлявшимся на аукционном рынке.
По оценкам ученых, возраст черных бриллиантов составляет от 2,6 до 3,2 млрд. лет. Не исключено, что он является осколком большого астероида.
Алекс Шишло для Rough&Polished