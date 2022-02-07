Бриллиант «The Enigma» продан за 3 161 000 фунтов стерлингов / $4 292 322

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Аукционный дом Sotheby`s объявил о продаже крупнейшего в мире ограненного черного бриллианта «The Enigma» («Загадка»).

«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата продан за 3 161 000 фунтов стерлингов / $4 292 322. Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», - говорится в сообщении аукционного дома.

Имя покупателя не раскрывается, однако о покупке камня уже сообщил миллиардер Ричард Харт.

«The Enigma» - изысканный и чрезвычайно редкий черный бриллиант типа карбонадо. Он превосходит по весу как бриллиант «Cullinan I» («Куллинан I», 530,2 карата), так и бриллиант Golden Jubilee («Золотой юбилей», 545,67 карата), что делает его не только одним из крупнейших в мире фантазийных черных бриллиантов природного света, но и крупнейшим ограненным бриллиантом, когда-либо появлявшимся на аукционном рынке.

По оценкам ученых, возраст черных бриллиантов составляет от 2,6 до 3,2 млрд. лет. Не исключено, что он является осколком большого астероида.



Алекс Шишло для Rough&Polished



