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10 января 2022
Правящая партия Зимбабве угрожает богатому золотом руднику Редвинг
Издание Zimbabwe Mail цитирует секретаря партии по финансам Патрика Чинамасу (Patrick Chinamasa), который заявил, что право собственности на рудник будет передано горнякам-старателям, связанным с Zanu PF.
«Это не наша проблема как правительства, что происходит на руднике, а проблема инвестора, - сказал он. -Когда я вернусь в Хараре, я собираюсь обратиться к президенту Эммерсону Мнангагве и Министерству финансов, чтобы мы могли купить и принять этот рудник концу года».
«Затем правительство наймет нелегальных старателей, потому что мы хотим, чтобы добыча полезных ископаемых здесь, в Пенхалонге, была организована», - добавил министр.
Работники рудника недавно провели демонстрацию против планов судебной администрации восстановить деятельность Betterbrands Mining Company (BMC) при невыясненных обстоятельствах.
Рабочие предпочли BMC компанию Metallon Gold.
Директор Центра исследований и разработок (Centre for Research and Development) Джеймс Мупфуми (James Mupfumi) обвинил Чинамасу в показухе.
«Как можно говорить о том, что правительство хочет взять на себя управление рудником, если это же правительство позволяет золотым баронам вторгаться в этот же самый рудник Редвинг? - спросил он. - Мы хотим, чтобы парламент вызвал руководство Редвинг и расследовал вопрос об утечке золота, потому что за утечками стоят компании, которые там работали, с 2018 года на руднике Редвинг работают сомнительные компании».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished