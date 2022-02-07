Diamcor выручила более $1 млн

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Компания Diamcor Mining недавно провела торги и продала 3062,53 карата алмазного сырья , добытого на своем проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, получив валовой доход в размере чуть более 1 млн долларов США, в результате чего средняя цена проданных алмазов составила 329,93 доллара за карат.

В тендере, который был проведен в начале этого месяца, участвовали три отдельных сырых алмаза специальной категории (+10,8 карата), причем самым крупным из них был алмаз низкого качества весом 16,79 карата.

В Dimacor заявили, что в то время как более крупные отдельные алмазы специального размера могут значительно увеличить среднюю цену в долларах за карат, достигнутую на любом тендере, этого не произошло на февральском тендере, и достигнутая высокая цена стала результатом повышения цен во всех предложенных категориях и ассортиментах.

«Мы очень довольны результатами нашего первого тендера 2022 года, так как он подтверждает как качество наших алмазов, так и силу покупателей на наших тендерах, проводимых совместно с Koin International в Дубае, ОАЭ, — сказал глава компании Дин Тейлор (Dean Taylor). - Судя по всему, цены на алмазное сырье выросли в результате сильного спроса и низких запасов, и мы продолжаем усердно работать над завершением нашей второй фазы модернизации рудника в ближайшие месяцы с прицелом на дальнейшее увеличение объемов обработки руды в условиях этого позитивного алмазного рынка."

Компания планирует завершить второй тендер до конца первого квартала.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



