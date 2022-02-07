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10 января 2022
Чистая прибыль «Норникеля» выросла на 92% в 2021 году
Чистая прибыль компании выросла на на 92%, до $7 млрд, по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе «Норникеля».
Показатель EBITDA увеличился на 37% до $10,5 млрд вследствие роста выручки, а рентабельность EBITDA составила 59%.
При этом расходы социального характера увеличились в 2 раза и составили более $1 млрд в основном за счет создания резервов по подписанным соглашениям по социально-экономическому развитию Норильска и Красноярского края.
Объем капитальных вложений увеличился на 57% до рекордных $2,8 млрд в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам.
Чистый долг практически не изменился и составил $4,9 млрд. В октябре 2021 года компания провела успешное размещение 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 2,8% годовых, что соответствует самому низкому уровню кредитного спреда за всю историю заимствований компании на международных публичных рынках.
В конце 2021 года Общее собрание акционеров компании утвердило дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 1 523,17 рублей на акцию, в то время как общий размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года, составил 232,84 млрд рублей.
Президент компании Владимир Потанин отметил, что «потребление продукции "Норникеля" в 2021 году стремительно росло» в связи с оживлением мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«По итогам 2021 года «Норникель» показал хорошие финансовые результаты. Выручка увеличилась на 15% до 17,9 млрд долл. США благодаря росту цен на наши металлы и продаж палладия из накопленных запасов», - сказал он.
Виктория Кири для Rough&Polished