Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за январь 2022 года
«В январе мы видели сохраняющийся высокий спрос на алмазы со стороны мидстрима, активно пополняющего запасы после успешного сезона рождественских и новогодних продаж во всех ключевых регионах потребления. При этом объёмы продаж, как и во втором полугодии прошлого года, ограничены уровнем текущего производства. На фоне изменения структуры продаж и роста индекса цен за год средняя выручка на карат существенно выросла по сравнению с январём 2021 года, когда алмазодобытчики располагали обширными запасами. В условиях ограниченного мирового предложения алмазов АЛРОСА продолжает делать всё возможное для оперативного вывода на рынок необходимого отрасли сырья, ускоряя процессы предпродажной подготовки», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished