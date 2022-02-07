Эксклюзив

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

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Максим Земляков: «Будем жить!»

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Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

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10 января 2022

АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за январь 2022 года

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Новости
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в январе составил $325 млн, в том числе алмазного сырья – $315 млн, бриллиантов − $10 млн.
«В январе мы видели сохраняющийся высокий спрос на алмазы со стороны мидстрима, активно пополняющего запасы после успешного сезона рождественских и новогодних продаж во всех ключевых регионах потребления. При этом объёмы продаж, как и во втором полугодии прошлого года, ограничены уровнем текущего производства. На фоне изменения структуры продаж и роста индекса цен за год средняя выручка на карат существенно выросла по сравнению с январём 2021 года, когда алмазодобытчики располагали обширными запасами. В условиях ограниченного мирового предложения алмазов АЛРОСА продолжает делать всё возможное для оперативного вывода на рынок необходимого отрасли сырья, ускоряя процессы предпродажной подготовки», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Владимир Малахов, Rough&Polished

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