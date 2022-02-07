Ангола рассчитывает на инвестиции Дубая в Центр развития алмазной промышленности в Сауримо

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22 февраля Ангола собирается созвать в Дубае инвестиционный форум для обсуждения вопросов финансирования своего Центра развития алмазной промышленности в Сауримо.

Национальная алмазная компания Анголы (ENDIAMA) заявила, что мероприятие продвигает SODIAM при поддержке журнала The New Jeweller.

ENDIAMA и делегация министерства природных ресурсов Анголы также примут участие в форуме.

Алмазный центр Сауримо, открытый в прошлом году, имеет площадь более 3 000 000 квадратных метров.

В настоящее время в алмазном центре работают три крупных предприятия по огранке алмазов.

Это KGK Group, которая может гранить 12 000 каратов в месяц, Kapu Gems с мощностью огранки 5 000 каратов в месяц и Stardiam с мощностью огранки более 5 000 каратов в месяц.

В центре есть зоны производства бриллиантов, резки и полировки алмазов, а также для обучения и отдыха сотрудников.



Мэтью Няунгуа, главный редактор Африканского бюро Rough&Polished



