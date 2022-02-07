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Добыча необработанных алмазов в 2021 году достигла 116 млн каратов – доклад
Увеличение поставок на 16 млн компенсировало потерю 11 млн каратов в результате закрытия рудника Аргайл (Argyle) в ноябре 2020 года. Основной прирост пришелся на Ботсвану, Канаду, Россию и ЮАР. В Ботсване увеличение добычи на 5 млн каратов произошло благодаря переработке группой De Beers руды более высокого качества в Джваненге (Jwaneng). На месторождениях Экати (Ekati) и Ренард (Renard) в Канаде было дополнительно добыто 4 млн каратов алмазного сырья.
АЛРОСА увеличила добычу на 2,5 млн каратов за счет переработки руды более высокого качества на трубке «Ботуобинская», увеличения объемов переработки руды на месторождениях «Нюрбинское» и «Удачная», а также возобновления добычи на руднике Айхал и месторождении «Верхне-Мунское».
Производство De Beers в Южной Африке увеличилось за счет переработки руды с более высоким содержанием алмазов, добываемой в открытом карьере Венеция ((Venetia).
Продажи необработанных алмазов выросли в 2021 году на 62%. Добытчики увеличили объемы производства и сократили запасы, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны огранщиков и полировщиков. Цены на алмазное сырье выросли, так как компании среднего класса поспешили пополнить запасы, чтобы удовлетворить растущий спрос. В конце 2021 года запасы в добывающей промышленности достигли исторически низкого уровня - около 29 млн каратов, что близко к среднему техническому уровню запасов.
Ожидается, что в 2022 году добыча составит более 120 млн каратов, но вряд ли достигнет в течение следующих пяти лет допандемийного уровня. Самую большую угрозу в краткосрочном плане представляют штаммы коронавируса (например, омикрон), которые могут снова нарушить производство и логистику.
Новые крупные алмазные проекты объявлены не были при том, что инвестиции в геологоразведку ограничены, поэтому рост добычи, скорее всего, останется на уровне 1-2% в год в течение следующей половины десятилетия. Перспективный рост спроса и дефицит производства способствуют стабильности или дальнейшему росту цен на необработанные алмазы, говорится в докладе.
Алекс Шишло для Rough&Polished