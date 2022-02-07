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10 января 2022

IDI пригласит израильских экспонентов в павильон JGT Dubai Israel

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Израильский алмазный институт (IDI) пригласит израильские алмазные компании для участия в выставке JGT в Дубае с 22 по 24 февраля 2022 года. IDI впервые представит израильский алмазный павильон на выставке в Дубае, сообщает пресса.  освобождение от IDI.
Израильские компании представят как натуральные бриллианты, так и ювелирные изделия с бриллиантами.  Компании-участники: D.N Diamonds, Dayagi Diamonds, Direct Diamond Solutions, G. Arabov Diamonds, El.  Diamonds Trading, Tiroche Diamonds, TOC The Excellent Make, West Africa Diamonds, House of Gems Israel, Moshe Namdar Masingita и YDI-Yoshfe Diamonds International.
В павильоне будет информационный стенд IDI, а также терминалы IDI Show для поиска по базе данных всех израильских товаров в павильоне.  IDI также будет иметь лаундж для покупателей и гостей, где в течение дня будут подаваться безалкогольные напитки, кофе и закуски.
Управляющий директор IDI Авиэль Элиа сказал: «Это наша первая выставка в Дубае, но я уверен, что она не будет последней.  После подписания Авраамских соглашений Дубай стал очень важным торговым партнером израильской алмазной промышленности и представляет собой значительную часть израильского экспорта алмазов.  Я с нетерпением жду возможности впервые увидеть выставку вместе с израильскими экспонентами».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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