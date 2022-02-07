Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
IDI пригласит израильских экспонентов в павильон JGT Dubai Israel
Израильские компании представят как натуральные бриллианты, так и ювелирные изделия с бриллиантами. Компании-участники: D.N Diamonds, Dayagi Diamonds, Direct Diamond Solutions, G. Arabov Diamonds, El. Diamonds Trading, Tiroche Diamonds, TOC The Excellent Make, West Africa Diamonds, House of Gems Israel, Moshe Namdar Masingita и YDI-Yoshfe Diamonds International.
В павильоне будет информационный стенд IDI, а также терминалы IDI Show для поиска по базе данных всех израильских товаров в павильоне. IDI также будет иметь лаундж для покупателей и гостей, где в течение дня будут подаваться безалкогольные напитки, кофе и закуски.
Управляющий директор IDI Авиэль Элиа сказал: «Это наша первая выставка в Дубае, но я уверен, что она не будет последней. После подписания Авраамских соглашений Дубай стал очень важным торговым партнером израильской алмазной промышленности и представляет собой значительную часть израильского экспорта алмазов. Я с нетерпением жду возможности впервые увидеть выставку вместе с израильскими экспонентами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished