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10 января 2022

В 2021 году компания How Mine увеличила добычу золота

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Новости


Согласно сообщениям местных СМИ, холдинговая компания How Mine, входящая в Bulawayo Mining Corporation (BMC), увеличила добычу золота в 2021 году на 59%, до 30 381 унции после вливания капитала и улучшения стандартов добычи.
Компания прогнозировала выпуск 28 766 унций в 2021 году.
«Увеличение капитальных затрат, которые были использованы для приобретения нового горнодобывающего оборудования и углубления ствола шахты, привело к тому, что компания добилась увеличения добычи золота, — цитирует  издание New Zimbabwe.com управляющего директора BMC Кимбтона Чиота (Kimbton Chiota). -
Этот проект был сдан в эксплуатацию в последнем квартале 2020 года».
Горнодобывающая компания вложила 5 миллионов долларов в проект проходки шахты, который открыл новые зоны добычи.
В настоящее время на руднике проводятся разведочные работы как на поверхности, так и под землей, чтобы открыть ресурсную базу для расширения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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