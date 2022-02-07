В 2021 году компания How Mine увеличила добычу золота



Согласно сообщениям местных СМИ, холдинговая компания How Mine, входящая в Bulawayo Mining Corporation (BMC), увеличила добычу золота в 2021 году на 59%, до 30 381 унции после вливания капитала и улучшения стандартов добычи.

Компания прогнозировала выпуск 28 766 унций в 2021 году.

«Увеличение капитальных затрат, которые были использованы для приобретения нового горнодобывающего оборудования и углубления ствола шахты, привело к тому, что компания добилась увеличения добычи золота, — цитирует издание New Zimbabwe.com управляющего директора BMC Кимбтона Чиота (Kimbton Chiota). -

Этот проект был сдан в эксплуатацию в последнем квартале 2020 года».

Горнодобывающая компания вложила 5 миллионов долларов в проект проходки шахты, который открыл новые зоны добычи.

В настоящее время на руднике проводятся разведочные работы как на поверхности, так и под землей, чтобы открыть ресурсную базу для расширения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished