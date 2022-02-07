Petra Diamonds назначает нового неисполнительного директора

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Petra Diamonds назначила Джона Дудаса (Jon Dudas) независимым неисполнительным директором компании с 1 марта 2022 года.

В настоящее время он является председателем Самрук-Казына, суверенного фонда благосостояния Казахстана, к которому присоединился в 2020 году.

Ранее Дудас занимал должность независимого неисполнительного директора и председателя правления Национальной атомной компании «Казатомпром».

В BHP он был президентом и главным исполнительным директором их глобального алюминиевого подразделения с годовым доходом в 5 млрд долларов.

Он имеет ученые степени в области горного дела, экономики полезных ископаемых и управления деловым администрированием.

«Джон имеет очень большой опыт работы в горнодобывающем и сырьевом секторах, в операциях, общем управлении, финансах и стратегии, а также занимал должности в советах директоров крупных компаний, и все это будет в значительной степени способствовать стратегическому развитию компании», — сказал неисполнительный председатель Совета директоров Petra Diamonds Питер Хилл (Petr Hill).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



