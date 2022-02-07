Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Petra Diamonds назначает нового неисполнительного директора
В настоящее время он является председателем Самрук-Казына, суверенного фонда благосостояния Казахстана, к которому присоединился в 2020 году.
Ранее Дудас занимал должность независимого неисполнительного директора и председателя правления Национальной атомной компании «Казатомпром».
В BHP он был президентом и главным исполнительным директором их глобального алюминиевого подразделения с годовым доходом в 5 млрд долларов.
Он имеет ученые степени в области горного дела, экономики полезных ископаемых и управления деловым администрированием.
«Джон имеет очень большой опыт работы в горнодобывающем и сырьевом секторах, в операциях, общем управлении, финансах и стратегии, а также занимал должности в советах директоров крупных компаний, и все это будет в значительной степени способствовать стратегическому развитию компании», — сказал неисполнительный председатель Совета директоров Petra Diamonds Питер Хилл (Petr Hill).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished