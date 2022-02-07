Алмазная индустрия пережила впечатляющий поворотный момент в 2021 году – доклад

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Цены на бриллианты в годовом исчислении выросли всего на 9%, а в 2019 и 2020 годах они снизились на 3% и 5% соответственно. К концу 2021 года цены как на алмазное сырье, так и на бриллианты были близки к допандемийным уровням и средним историческим значениям, но оставались все еще ниже исторических максимумов (на 20% ниже для бриллиантов и на 26% ниже для необработанных алмазов).
В 2021 году выручка в сегменте добычи алмазов увеличилась на 62%, в сегменте огранки и полировки на 55% и на 29% - в розничной торговле ювелирными изделиями с бриллиантами. Это превышение допандемийных уровней на 13%, 16% и 11% соответственно.
Впервые за несколько лет не было недостатка в финансировании добычи алмазов, говорится в докладе.
В нем отмечается, что выращенные в лабораторных условиях бриллианты продолжали выделяться в отдельную, более доступную категорию ювелирных изделий. В сегменте наблюдался рост спроса и снижение цен по сравнению с природными алмазами по мере увеличения предложения лабораторных алмазов и совершенствования технологий.
Средняя розничная цена на бриллианты, выращенные в лабораторных условиях, снизилась до 30%, а средняя оптовая цена - до минус 14% от цен на природные бриллианты, по сравнению с 35% и 20% в 2020 году соответственно.
Ожидается, что глобальный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, а также на полированные и необработанные алмазы будет расти в течение первой половины 2022 года, говорится в докладе.
Алекс Шишло для Rough&Polished