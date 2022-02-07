Junwex СПб, итоги

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В воскресенье 6 февраля завершила работу выставка «JUNWEX Петербург 2022», проходившая в непростых условиях карантина и вхождения в ГИИС.

Тем не менее выставка «JUNWEX Петербург» показала непоколебимую стойкость ювелиров, способных выживать в экономических и административных условиях и внешних, и внутренних кризисов.

В рамках деловой программы выставки прошло совместное заседание Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и Клуба «Российская Ювелирная Торговля» с участием руководителей региональных общественных организаций отрасли, представителей ювелирного производства и торговли. Обсуждение вопросов совершенствования ГИИС ДМДК завершилось практическими рекомендациями, которые Гильдия передаст разработчикам проекта и соответствующим госструктурам.

В выставке приняли участие 2459 оптовиков.

Секретариат Клуба «Российская Ювелирная Торговля» показал заявления 102 новых игроков-ритейлеров, вступивших в члены самого массового отраслевого общественного союза.

Было много торговых компаний дальних регионов, в том числе из Якутска, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Камчатки, Абакана, Казахстана и и.д.

В среднеценовом ассортименте и серебре «угадавшие» с товаром получили хорошие результаты.

Компании Natasha Libelle, «Империал», Delta, Klondike, «Фабрика серебра AргентА», «Лукас-Голд», «Гранат», Sargon, «Талант», «Бриллианты Костромы», «Династия», «Красносельский Ювелирпром», Vesna, Grant, Violet, Sanis, Berger, Pokrovsky Jewelry, «ФИТ», Karatov, «Ювелирные традиции», «Алькор», Rusgoldart, Master Brilliant, «Лето», «Атолл», De Fleur, Platina, «Альфа-Карат», Efremov, Platinor, Brillian Style, «Альтмастер», Sun Stone, Salam, Dilight, «Вырица», «Аврора», Corde, «Серебряный совет» также оправдали свои усилия по совершенствованию дизайна коллекций.

Sokolov организовал встречу с ключевыми клиентами, наградил партнеров по итогам года, провел переговоры и представил новый проект - франшизу бренда Diamant, а также новинки ассортимента всех своих суббрендов.

Большое внимание к своим дизайнерским новшествами привлек ювелирный дом Kabarovsky.

В программу «JUNWEX Петербург» вошло, кроме деловых мероприятий, множество интересных тематических событий: арт-встреча «Многоликий модерн» с участием искусствоведа Полины Павлович, сеанс цветотерапии с дизайнером Натальей Тимофеевой, показ вечерних нарядов, мастер-класс по изготовлению кулона с эмалью от Школы ювелирного мастерства, отметившей в рамках выставки свой 21-й день рождения.

Следует отметить особый подход участников к их оформлению: нестандартными и запоминающимися стали стенды фирм «Империал», «Graf Кольцов», Vesna и Kabarovsky. Конечно, украшением выставки стали витрины Chamovskikh JH, Maxim Demidov, Ringo, Sarkissian, «Алексей Помельников», «МЭЮЗ Ювелирпром» с новыми драгоценными достижениями.

Также, на JUNWEX были объявлены имена компаний, признанных по итогам 2021 года "Лидерами отрасли Северо-Западного ФО".

Ими стали компании «ЮИ «ТРЕЙД» (ТАЛАНТ), «ФИТ», Императорский ювелирный завод «Русские Самоцветы», «ГРАНТ», «ВИП-2000» и «Мастерские Михайлова».



Галина Семенова для Rough&Polished





