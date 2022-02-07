AWDC и Bain & C° опубликовали 11-й отчет о мировой алмазной промышленности

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В докладе под названием "Начало блестящего восстановления" Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC и ведущее консалтинговое агентство Bain & Company дают оценку последствиям пандемии, впечатляющим темпам восстановление отрасли и ближайшим перспективам.

Согласно пресс-релизу AWDC, алмазная промышленность доказывает свою устойчивость, демонстрируя в 2021 году отличные показатели в каждом сегменте трубопровода и занимая хорошие позиции на перспективу.

За последние два года, связанных с СOVID-19, отрасль вложила значительные средства в технологии для повышения операционной эффективности, создания маркетинговых и потребительских услуг, которые привлекали покупателей, и ускорения схем электронной коммерции.

Спрос на бриллианты и алмазы был высоким в течение всего 2021 года, особенно во втором полугодии 2021 года. Высокий розничный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами привел к росту цен и прибыли по всей цепочке создания стоимости.

По мере роста продаж необработанных алмазов добытчики увеличивали объемы добычи и сокращали запасы, чтобы обеспечить занятость огранщиков и полировщиков. Здоровый спрос и восстановление цен на бриллианты помогли midstream-компаниям достичь самых высоких уровней рентабельности за последнее десятилетие.

Благодаря стремлению потребителей к приобретению в трудные времена эмоционально значимых подарков, увеличению сбережений и ограниченным возможностям совершать путешествия покупки ювелирных изделий с бриллиантами выросли, в 2021 году рынок ювелирных изделий с бриллиантами продемонстрировал 29-процентный рост за десятилетие.

AWDC и Bain & C° ожидают, что алмазный рынок в течение первой половины 2022 года будет характеризоваться высокими ценами во всех сегментах. После этого возможны два ситуационных сценария: «продолжающийся отскок» и «краткосрочная корректировка».

При первом сценарии ожидается, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами продолжат расти, создавая высокий спрос и рост, которые принесут выгоду игрокам по всей цепочке создания стоимости.

Сценарий краткосрочной корректировки предполагает возможную незначительную коррекцию спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, начиная с конца 2022 года и начала 2023 года, с постепенным возвращением в 2024 году к трендам и темпам роста, сложившимся до пандемии, - аналогично тому, как алмазный рынок демонстрировал быстрые темпы восстановления, а затем вернулся к своей исторической траектории во время прошлых рецессий, говорится в пресс-релизе.



Алекс Шишло для Rough&Polished



