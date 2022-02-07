Чили произвела в декабре немногим менее 504 тыс тонн меди

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Национальный статистический институт Чили, являющейся ведущим мировым производителем меди, объявил в начале недели, что в декабре 2021 года страна произвела чуть менее 504 тыс тонн этого металла.

«Это самое большое количество за последние 12 месяцев. Тем не менее увеличение производства в декабре не смогло предотвратить снижение на 1,9% производства меди за весь 2021 год, которое составило 5,68 млн тонн», - приводит lantenne.com слова Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann), аналитика Commerzbank.

По оценкам чилийской горнодобывающей компании Codelco, в 2022-2023 годах мировое производство меди увеличится при опережающих рост спроса темпах.

«Ситуация с предложением, которая в любом случае должна улучшиться, по нашему мнению, должна предотвратить резкий рост цен на медь», - сказал аналитик Commerzbank.

Медь - промышленный компонент, используемый в электрических кабелях, от недвижимости до электроники, спрос на которые зависит от состояния промышленности и глобального роста.



Алекс Шишло для Rough&Polished





