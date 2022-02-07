Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Чили произвела в декабре немногим менее 504 тыс тонн меди
«Это самое большое количество за последние 12 месяцев. Тем не менее увеличение производства в декабре не смогло предотвратить снижение на 1,9% производства меди за весь 2021 год, которое составило 5,68 млн тонн», - приводит lantenne.com слова Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann), аналитика Commerzbank.
По оценкам чилийской горнодобывающей компании Codelco, в 2022-2023 годах мировое производство меди увеличится при опережающих рост спроса темпах.
«Ситуация с предложением, которая в любом случае должна улучшиться, по нашему мнению, должна предотвратить резкий рост цен на медь», - сказал аналитик Commerzbank.
Медь - промышленный компонент, используемый в электрических кабелях, от недвижимости до электроники, спрос на которые зависит от состояния промышленности и глобального роста.
Алекс Шишло для Rough&Polished