Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
Вчера
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Произведенные в Сурате серебряные украшения с бриллиантами находят покупателей на всех континентах
В настоящее время более 50 предприятий города экспортируют серебряные украшения. В отличие от золота, серебряные украшения с бриллиантами, изготавливаемые в Сурате, не тяжелые. Ювелиры говорят, что большинство серебряных украшений используются в качестве бижутерии и стоят от 10 до 50 долларов.
Такие изделия украшены очень маленькими бриллиантами от 0,07 до 0,15 карата, а готовый продукт настолько хорошо сделан, что часто выглядит как белое золото.
Помимо золотых украшений, более 50 компаний в Сурате производят серебряные украшения. По словам Мукеша Вагани (Mukesh Vaghani), ведущего экспортера бриллиантов, серебряные украшения с бриллиантами из Сурата довольно известны благодаря концепции «открытого стола» - в зарубежных странах они продаются за пределами магазинов, и их экспорт растет с каждым годом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished