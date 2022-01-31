Произведенные в Сурате серебряные украшения с бриллиантами находят покупателей на всех континентах

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Сурат, специализирующийся на золотых украшениях с бриллиантами, теперь зарабатывает себе имя и в серебряном бизнесе. Согласно сообщению издания Ahmedabad Mirror, серебряные украшения с бриллиантами из этого города находят множество покупателей на всех континентах, включая США, Австралию, Европу и Гонконг, в результате чего все больше подразделений в Сурате начинают заниматься этим бизнесом.

В настоящее время более 50 предприятий города экспортируют серебряные украшения. В отличие от золота, серебряные украшения с бриллиантами, изготавливаемые в Сурате, не тяжелые. Ювелиры говорят, что большинство серебряных украшений используются в качестве бижутерии и стоят от 10 до 50 долларов.

Такие изделия украшены очень маленькими бриллиантами от 0,07 до 0,15 карата, а готовый продукт настолько хорошо сделан, что часто выглядит как белое золото.

Помимо золотых украшений, более 50 компаний в Сурате производят серебряные украшения. По словам Мукеша Вагани (Mukesh Vaghani), ведущего экспортера бриллиантов, серебряные украшения с бриллиантами из Сурата довольно известны благодаря концепции «открытого стола» - в зарубежных странах они продаются за пределами магазинов, и их экспорт растет с каждым годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





