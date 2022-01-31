Эксклюзив

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

Вчера

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии

Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...

10 января 2022

Дубайская алмазная биржа провела тендер по продаже алмаза весом 1086,1 карата

Сегодня
Новости
DMCC, ведущая в мире зона свободной торговли и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству (Dubai Authority on commodities trade and enterprise), объявили, что на этой неделе Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) провела тендер по продаже удивительного алмаза ювелирного качества весом 1086,1 карата.

news_08022022.png
Слева направо - Мартин Лик, Ахмед Бин Сулайем и Джейкоб Джил                                           Фото: DMCC

Тендер проводился компанией Koin International и состоялся в преддверии Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC), намеченной на 21 февраля 2022 года, на которой соберутся лидеры мировой отрасли для обсуждения будущего алмазов и бриллиантов.
Добытый в Южной Африке, это самый крупный необработанный алмаз ювелирного качества, который когда-либо размещался и продавался на DDE. Учитывая его размер, глобальный интерес к камню резко возрос: эксперты по алмазам и бриллиантам прилетели со всего мира, чтобы посмотреть на него в преддверии продажи на этой неделе.
В этом году DDE уже провела шесть крупных тендеров, на которых было продано алмазов на сумму более 300 млн долларов США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати