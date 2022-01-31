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Дубайская алмазная биржа провела тендер по продаже алмаза весом 1086,1 карата
Слева направо - Мартин Лик, Ахмед Бин Сулайем и Джейкоб Джил Фото: DMCC
Тендер проводился компанией Koin International и состоялся в преддверии Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC), намеченной на 21 февраля 2022 года, на которой соберутся лидеры мировой отрасли для обсуждения будущего алмазов и бриллиантов.
Добытый в Южной Африке, это самый крупный необработанный алмаз ювелирного качества, который когда-либо размещался и продавался на DDE. Учитывая его размер, глобальный интерес к камню резко возрос: эксперты по алмазам и бриллиантам прилетели со всего мира, чтобы посмотреть на него в преддверии продажи на этой неделе.
В этом году DDE уже провела шесть крупных тендеров, на которых было продано алмазов на сумму более 300 млн долларов США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished