Дубайская алмазная биржа провела тендер по продаже алмаза весом 1086,1 карата

Слева направо - Мартин Лик, Ахмед Бин Сулайем и Джейкоб Джил Фото: DMCC

DMCC, ведущая в мире зона свободной торговли и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству (Dubai Authority on commodities trade and enterprise), объявили, что на этой неделе Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) провела тендер по продаже удивительного алмаза ювелирного качества весом 1086,1 карата.Тендер проводился компанией Koin International и состоялся в преддверии Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC), намеченной на 21 февраля 2022 года, на которой соберутся лидеры мировой отрасли для обсуждения будущего алмазов и бриллиантов.Добытый в Южной Африке, это самый крупный необработанный алмаз ювелирного качества, который когда-либо размещался и продавался на DDE. Учитывая его размер, глобальный интерес к камню резко возрос: эксперты по алмазам и бриллиантам прилетели со всего мира, чтобы посмотреть на него в преддверии продажи на этой неделе.В этом году DDE уже провела шесть крупных тендеров, на которых было продано алмазов на сумму более 300 млн долларов США.