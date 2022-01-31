Добытчик МПГ Tharisa подписала меморандум о взаимопонимании по проекту создания системы фотоэлектрической солнечной энергии

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Компания Tharisa, производитель металлов платиновой группы (МПГ) и хрома, подписала всеобъемлющий Меморандум о взаимопонимании с компанией Total Eren, ведущим международным независимым производителем энергии из возобновляемых источников, и занимающейся проблемами энергетического перехода в Африке компанией Chariot по проекту выработки фотоэлектрической солнечной энергии.

Меморандум о взаимопонимании, который предшествует подписанию долгосрочного соглашения о покупке электроэнергии для ее дальнейшей поставки на «условиях полной оплаты при отказе от поставки», предусматривает, что партнеры разрабатывают, финансируют, строят, владеют,

эксплуатируют и поддерживают проект выработки фотоэлектрической солнечной энергии для электроснабжения рудника Тариса (Tharisa), расположенного в Южной Африке.

«Tharisa играет важную роль в глобальном движении за энергетический переход, и мы стремимся

производить эти ключевые металлы устойчивым образом», — сказал руководитель отдела компании по экологическому и социальному управлению Тебого Матсимела (Tebogo Matsimela).

«Решение по использованию солнечной энергетики, предлагаемое Total Eren, — это лишь один из нескольких шагов, которые мы предпринимаем для того, чтобы наш флагманский рудник Тариса, срок службы которого составляет более 50 лет, имел уменьшенный углеродный след. Наша цель — сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году и в конечном счете к 2050 году стать углеродно-нейтральными», - добавил он.

Ожидается, что проект первоначально обеспечит пиковую мощность 40 МВт, при этом спрос, как ожидается, будет увеличиваться в течение срока службы рудника Тариса, адекватно покрывая его текущие потребности в энергии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





