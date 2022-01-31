Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
Вчера
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Зимбабве отменяет решение 2020 года о роялти за добычу полезных ископаемых
Министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил, что горнодобывающие компании теперь могут выплачивать до половины своих роялти в местной валюте, зимбабвийском долларе.
То же самое относится к налогам и сборам, взимаемым с ввозимых транспортных средств.
Он сказал, что налоги с экспортеров будут выплачиваться как в иностранной, так и в местной валюте пропорционально утвержденным уровням удержания.
«Эти меры отражают стремление правительства содействовать более широкому использованию зимбабвийского доллара и постоянно укреплять экономику, чтобы обеспечить прочную макроэкономическую стабильность», — сказал Нкубе.
Ослабление зимбабвийского доллара подстегнуло инфляцию, которая выросла до более чем 60% в январе 2022 года с 54% в октябре 2021 года.
Зимбабвийский доллар в этом году ослаб на 6,8% - до 116,65 за доллар США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished