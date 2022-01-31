Зимбабве отменяет решение 2020 года о роялти за добычу полезных ископаемых

Сегодня Новости

Правительство Зимбабве отменило свое решение от 2020 года, требующее от горнодобывающих компаний платить налоги в иностранной валюте, только из стремления спасти местную валюту.

Министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил, что горнодобывающие компании теперь могут выплачивать до половины своих роялти в местной валюте, зимбабвийском долларе.

То же самое относится к налогам и сборам, взимаемым с ввозимых транспортных средств.

Он сказал, что налоги с экспортеров будут выплачиваться как в иностранной, так и в местной валюте пропорционально утвержденным уровням удержания.

«Эти меры отражают стремление правительства содействовать более широкому использованию зимбабвийского доллара и постоянно укреплять экономику, чтобы обеспечить прочную макроэкономическую стабильность», — сказал Нкубе.

Ослабление зимбабвийского доллара подстегнуло инфляцию, которая выросла до более чем 60% в январе 2022 года с 54% в октябре 2021 года.

Зимбабвийский доллар в этом году ослаб на 6,8% - до 116,65 за доллар США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





