Доклад WGC: спрос на золото достиг самого высокого уровня более чем за два года

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Последний «Доклад о тенденциях спроса на золото» от Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) показал, что годовой спрос на этот металл восстановился после большого спада с 2020 года, вызванного пандемией коронавируса, и в 2021 году достиг 4 021 тонны. В четвертом квартале 2021 года спрос на золото составил 1 147 тонн, что является самым высоким показателем за квартал со второго квартала 2019 года и демонстрирует рост почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно пресс-релизу индийского отделения WGC.

Спрос на золотые слитки и монеты вырос на 31%, достигнув 8-летнего максимума в 1 180 тонн, по мере того как розничные инвесторы искали убежища на фоне растущей инфляции и сохраняющейся экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

Согласно данным WGC, в 2021 году произошел отток ресурсов в объеме 173 тонн из торгуемых индексных фондов (Exchange Traded Funds, ETF), обеспеченных золотом, поскольку некоторые тактические инвесторы в начале года сократили хеджирование на фоне развертывания вакцины от COVID, а рост процентных ставок сделал хранение золота более дорогим.

Тем не менее эти оттоки составляют лишь небольшую часть от 2 200 тонн, накопленных золотыми ETF за предыдущие пять лет, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему придают большое значение включению золота в свои портфели.

Ювелирный сектор восстановился до уровня, соответствующего общему объему до пандемии 2019 года в 2 124 тонны. Этому способствовал сильный четвертый квартал (когда спрос достиг самого высокого уровня со второго квартала 2013 года), в котором цена на золото была на 25% ниже средней сравнительной цены в 2021 году, что еще раз подстегнуло спрос.

Двенадцатый год подряд центральные банки оставались нетто-покупателями золота, увеличив свои резервы на 463 тонны, что на 82% выше, чем в 2020 году. Разнообразная группа центральных банков как из стран с формирующимся рынком, так и из развитых стран увеличила свои золотые резервы, увеличив общемировой объем почти до 30-летнего максимума. Использование золота в технологическом секторе в 2021 году увеличилось на 9% и достигло трехлетнего максимума в 330 тонн.

Ожидается, что в 2022 году золото будет следовать той же динамике, что и в прошлом году, взаимодействуя с конкурирующими силами, содействующими и противодействующими его поведению на рынке. В ближайшей перспективе цена на золото, вероятно, будет реагировать на реальные ставки, которые, в свою очередь, будут реагировать на скорость, с которой глобальные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, и на их эффективность в сдерживании инфляции.

Исторически такая динамика рынка создавала препятствия для золота. Тем не менее в начале этого года наблюдается повышенная инфляция, и вероятность отката рынка, вероятно, поддержит спрос на золото в качестве инструмента хеджирования. Кроме того, золото может продолжать находить поддержку со стороны потребительского спроса и спроса со стороны центральных банков.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





