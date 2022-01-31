Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
Сегодня
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Доклад WGC: спрос на золото достиг самого высокого уровня более чем за два года
Спрос на золотые слитки и монеты вырос на 31%, достигнув 8-летнего максимума в 1 180 тонн, по мере того как розничные инвесторы искали убежища на фоне растущей инфляции и сохраняющейся экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.
Согласно данным WGC, в 2021 году произошел отток ресурсов в объеме 173 тонн из торгуемых индексных фондов (Exchange Traded Funds, ETF), обеспеченных золотом, поскольку некоторые тактические инвесторы в начале года сократили хеджирование на фоне развертывания вакцины от COVID, а рост процентных ставок сделал хранение золота более дорогим.
Тем не менее эти оттоки составляют лишь небольшую часть от 2 200 тонн, накопленных золотыми ETF за предыдущие пять лет, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему придают большое значение включению золота в свои портфели.
Ювелирный сектор восстановился до уровня, соответствующего общему объему до пандемии 2019 года в 2 124 тонны. Этому способствовал сильный четвертый квартал (когда спрос достиг самого высокого уровня со второго квартала 2013 года), в котором цена на золото была на 25% ниже средней сравнительной цены в 2021 году, что еще раз подстегнуло спрос.
Двенадцатый год подряд центральные банки оставались нетто-покупателями золота, увеличив свои резервы на 463 тонны, что на 82% выше, чем в 2020 году. Разнообразная группа центральных банков как из стран с формирующимся рынком, так и из развитых стран увеличила свои золотые резервы, увеличив общемировой объем почти до 30-летнего максимума. Использование золота в технологическом секторе в 2021 году увеличилось на 9% и достигло трехлетнего максимума в 330 тонн.
Ожидается, что в 2022 году золото будет следовать той же динамике, что и в прошлом году, взаимодействуя с конкурирующими силами, содействующими и противодействующими его поведению на рынке. В ближайшей перспективе цена на золото, вероятно, будет реагировать на реальные ставки, которые, в свою очередь, будут реагировать на скорость, с которой глобальные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, и на их эффективность в сдерживании инфляции.
Исторически такая динамика рынка создавала препятствия для золота. Тем не менее в начале этого года наблюдается повышенная инфляция, и вероятность отката рынка, вероятно, поддержит спрос на золото в качестве инструмента хеджирования. Кроме того, золото может продолжать находить поддержку со стороны потребительского спроса и спроса со стороны центральных банков.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished