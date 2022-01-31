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03 января 2022
Алмазы и бриллианты Антверпена снова показывают блестящие результаты
Благодаря проданным по импорту и экспорту алмазам на сумму $37,23 млрд дела в алмазном секторе Бельгии идут немного лучше, чем в 2019 году, предшествовавшем пандемии. Но алмазный сектор Антверпена прежде всего хочет быть готовым к будущему, чтобы укрепить свои лидирующие позиции на рынке, где добывается все меньше и меньше алмазов.
То, что в 2020 году ущерб от пандемии для Антверпена был менее значительным, чем у других торговых центров, уже явилось стимулирующим фактором, но и в 2021 году AWDC умело использовал свое лидирующее положение.
Через Антверпен прошло 204,6 млн каратов, что на 6% превышает показатель 2019 года. Среднестатистическому потребителю ограничения на поездки и сокращение расходов, связанных с посещением ресторанов и походами в общественные места, открыли больше возможностей для приобретения предметов роскоши, таких как ювелирные изделия.
По оценкам специалистов, в последнем квартале 2021 года было продано примерно на 42% больше ювелирных изделий, чем в 2019 году. За весь 2021 год только в США общий объем продаж ювелирных изделий может составить $95 млрд - рост почти на 52%.
«Само собой разумеется, что с этим результатом мы можем заявить, что алмазный сектор Антверпена теперь определенно оставил пандемию позади, и мы снова смотрим в будущее. Антверпен является наиболее привлекательным рынком для алмазов, и обнадеживает тот факт, что эта тенденция сохранится и в 2022 году», - заявил Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC.
Первый аукцион необработанных алмазов в Антверпене уже побил рекорд. Покупателями было предложено не менее 130 долларов за карат, что на 35% больше, чем аналогичное предложение в Дубае. Это сильный сигнал о том, что покупательский рынок в Антверпене прочно окреп.
Такой высокий спрос также оказал влияние на цены на алмазы, а также на спрос и предложение. Из-за высокой рыночной активности в конце года многие торговцы алмазами смогли в значительной степени ликвидировать свои крупные запасы. Поскольку добыча горнодобывающими компаниями несколько сократилась, нехватка алмазов привела к резкому росту цен на них в 2021 году, говорится в пресс-релизе.
Алекс Шишло для Rough&Polished