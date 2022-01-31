Эксклюзив
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
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Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
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Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
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10 января 2022
Выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» представит последние коллекции от мировых поставщиков
Павильоны Бельгии и Израиля будут демонстрировать неоправленные бриллианты. Павильон Колумбии, создаваемый при содействии организации «Коллективные действия для социального развития» (Actions Collectives pour le Développement Social, ACODES), будет представлять собой сверкающую витрину ярких изумрудов, добытых на ценных рудниках этой южноамериканской страны. Павильоны Индии, Турции и России также подчеркнут сильные стороны своих рынков в области дизайна и производства ювелирных изделий.
Помимо национальных павильонов, на выставке-ярмарке будут представлены избранные поставщики из Гонконга, Италии, ОАЭ и других ключевых регионов.
Выставка, совместно организованная компаниями Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG), объединит отрасль в течение трех дней знакомства ее посетителей с ювелирной продукцией и размещения заказов, говорит Селин Лау (Celine Lau), директор подразделения ювелирных ярмарок в Informa Markets Jewellery.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished