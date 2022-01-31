Выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» представит последние коллекции от мировых поставщиков

Сегодня Новости

Выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), которая пройдет с 22 по 24 февраля во Всемирном торговом центре Дубая, станет первой в отрасли очной выставкой в формате «бизнес — бизнесу» в этом году.

Павильоны Бельгии и Израиля будут демонстрировать неоправленные бриллианты. Павильон Колумбии, создаваемый при содействии организации «Коллективные действия для социального развития» (Actions Collectives pour le Développement Social, ACODES), будет представлять собой сверкающую витрину ярких изумрудов, добытых на ценных рудниках этой южноамериканской страны. Павильоны Индии, Турции и России также подчеркнут сильные стороны своих рынков в области дизайна и производства ювелирных изделий.

Помимо национальных павильонов, на выставке-ярмарке будут представлены избранные поставщики из Гонконга, Италии, ОАЭ и других ключевых регионов.

Выставка, совместно организованная компаниями Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG), объединит отрасль в течение трех дней знакомства ее посетителей с ювелирной продукцией и размещения заказов, говорит Селин Лау (Celine Lau), директор подразделения ювелирных ярмарок в Informa Markets Jewellery.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





