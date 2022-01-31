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10 января 2022
В России спрос на ювелирные украшения вырос на 25%
Рост простимулировали онлайн-продажи ювелирных изделий, перераспределение трат с путешествий на покупку украшений, а также отложенный спрос.
В 2022 году ситуация может измениться - в компаниях ожидают роста цен на украшения на 10–15%, что может сказаться на спросе.
По данным ассоциации «Гильдия ювелиров России», продажи ювелирных изделий в натуральном и денежном выражении в 2021 году выросли на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В прошлом году вырос и средний чек на драгоценности - на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019 годом, рассказал генеральный директор «585*Золотой» Алексей Феликсов (Alexey Felixov). По данным компании, одной из самых популярных товарных групп в 2021 году стали обручальные кольца. Их продажи увеличились на 19% по сравнению с 2020-м и на 15% в сравнении с 2019-м.
Также спросом пользовались золотые цепочки и браслеты, реализация которых подскочила на 20%, и украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями среднего и высокого ценового сегментов - в этой категории плюс 25%.
Алекс Шишло для Rough&Polished