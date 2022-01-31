Gemfields увеличила добычу и продажи изумрудов

Фото: Gemfields

В 2021 году компания Gemfields увеличила добычу изумрудов на принадлежащем ей на 75% руднике Кагем (Kagem) в Замбии, доведя ее до 32,01 млн каратов при среднем содержании изумрудов в 191 карат на тонну руды по сравнению с добычей 9,38 млн каратов при среднем содержании 202 карата на тонну в 2020 году.В сообщении компании говорится, что общий доход от аукциона по продаже изумрудов с рудника Кагем в 2021 году составил 92,3 млн долларов США.Gemfields продала 270 000 каратов изумрудов за 31,4 млн долларов на онлайн-аукционах, проведенных в период с марта по апрель 2021 года, в результате чего средняя стоимость карата составила 115,59 доллара.Онлайн-аукционы компании в период с июля по август принесли 23,1 млн долларов за проданные 3,5 млн каратов изумрудов при средней цене 6,61 доллара за карат.Gemfields сообщила, что на онлайн-аукционах, проведенных в ноябре и декабре, с рудника Кагем было продано 250 000 каратов изумрудов, принесших компании 37,78 млн долларов при средней цене одного карата в 150,65 доллара.В прошлом году расходы рудника Кагем на обеспечение работы обогатительных установок, на основные средства производства и оборудование составили 2,27 млн долларов, а денежные расходы на производство достигли 32,83 млн долларов.