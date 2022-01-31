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03 января 2022
DRDGOLD прогнозирует снижение прибыли за первое полугодие
DRDGOLD собирается опубликовать свои результаты за отчетный период 16 февраля или примерно в это время.
Как говорится в сообщении компании, ожидается, что общая прибыль на акцию и прибыль на акцию от основной деятельности составят от 52,5 до 63,6 центов по сравнению с этими же показателями в размере 111 центов за предыдущий период, что составляет снижение на 43% и 53% соответственно.
Согласно DRDGOLD, ожидаемое снижение общей прибыли на акцию и прибыли на акцию от основной деятельности в основном связано со снижением цены на золото в рандах на 13% и увеличением денежных расходов на производство на 11%, до 1 680,2 млн рандов по сравнению с 1 518,8 млн рандов в 2020 году.
DRDGOLD заявила, что выручка ее металлургического завода Ergo упала на 20%, до 1 804,6 млн рандов по сравнению с 2 268,7 млн рандов в 2020 году, в основном из-за снижения на 13% полученной цены на золото в рандах, а также снижения объема проданного золота на 9% - до 2090 кг.
Объем проданного золота уменьшился в результате того, что большая часть запасов с более высоким содержанием золота в районе золотого рудника Найтс (Knights) достигла конца срока эксплуатации.
Выручка компании Far West Gold Recoveries (FWGR), принадлежащей DRDGOLD, снизилась на 2%, до 693,8 млн рандов с 708,7 млн рандов в 2020 году, несмотря на 13-процентное увеличение объема проданного золота (801 кг) из-за 13-процентного снижения полученных цен на золото в рандах.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished