Афера с золотом: Южная Африка теряет миллиарды из-за схемы мошенничества с НДС

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Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на налоговые органы страны, Южная Африка теряет миллиарды долларов в связи с тем, что некоторые игроки индустрии подержанных золотых изделий предположительно участвуют в схеме мошенничества с НДС, основанной на незаконном экспорте золота.

Осуществляющая журналистские расследования организация AmaBhungane сообщает, что Южноафриканская служба по налогам и сборам (South African Revenue Service, SARS) провела расследование в отношении индустрии подержанных золотых изделий и обнаружила доказательства многомиллиардной схемы налогового мошенничества.

Сообщается, что две неназванные компании в период с 2012 года по март 2020 года востребовали 24,4 млрд рандов в качестве предполагаемого мошеннического возмещения НДС.

В Южной Африке экспорт золота облагается НДС по нулевой ставке, но хранение золотого лома на местном уровне облагается стандартной ставкой НДС, равной 15%.

«Если вы сможете найти способ купить большое количество золота на экспорт без уплаты обязательного НДС, вы можете потребовать от налоговой службы 15% стоимости золота в качестве возмещения налога, который вы фактически не платили, — сообщает AmaBhungane. — Ключом к схеме является введение необлагаемого налогом золота в цепочку поставок и фальсификация платежей по НДС за это золото».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





