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Афера с золотом: Южная Африка теряет миллиарды из-за схемы мошенничества с НДС

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на налоговые органы страны, Южная Африка теряет миллиарды долларов в связи с тем, что некоторые игроки индустрии подержанных золотых изделий предположительно участвуют в схеме мошенничества с НДС, основанной на незаконном экспорте золота.
Осуществляющая журналистские расследования организация AmaBhungane сообщает, что Южноафриканская служба по налогам и сборам (South African Revenue Service, SARS) провела расследование в отношении индустрии подержанных золотых изделий и обнаружила доказательства многомиллиардной схемы налогового мошенничества.
Сообщается, что две неназванные компании в период с 2012 года по март 2020 года востребовали 24,4 млрд рандов в качестве предполагаемого мошеннического возмещения НДС.
В Южной Африке экспорт золота облагается НДС по нулевой ставке, но хранение золотого лома на местном уровне облагается стандартной ставкой НДС, равной 15%.
«Если вы сможете найти способ купить большое количество золота на экспорт без уплаты обязательного НДС, вы можете потребовать от налоговой службы 15% стоимости золота в качестве возмещения налога, который вы фактически не платили, — сообщает AmaBhungane. — Ключом к схеме является введение необлагаемого налогом золота в цепочку поставок и фальсификация платежей по НДС за это золото».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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