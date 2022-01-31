В 2021 году Debswana увеличила продажи алмазов на 64%

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Согласно данным, опубликованным Банком Ботсваны, Debswana Diamond Company, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, в прошлом году зарегистрировала 64-процентный рост продаж необработанных алмазов.

Данные центрального банка показали, что в 2021 году общая стоимость экспорта алмазов Debswana за отчетный период составила 3,466 млрд долларов США по сравнению с 2,120 млрд долларов США годом ранее.

В 2020 году продажи Debswana сократились на 30% из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на торговлю алмазами. Тем не менее корпорация Anglo American недавно отметила, что спрос на алмазное сырье с тех пор улучшился благодаря позитивным настроениям в средней части алмазопровода и высокому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами, сохранявшемуся в праздничный период 2021 года, особенно на ключевом потребительском рынке США.

В 2021 году Debswana увеличила добычу на 35%, до 22,326 млн каратов по сравнению с 16,559 млн каратов в 2020 году.

Компания продает 75% своей продукции De Beers, а оставшиеся 25% — государственной компании Okavango Diamond Company.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





