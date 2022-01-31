Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
В 2021 году Debswana увеличила продажи алмазов на 64%
Данные центрального банка показали, что в 2021 году общая стоимость экспорта алмазов Debswana за отчетный период составила 3,466 млрд долларов США по сравнению с 2,120 млрд долларов США годом ранее.
В 2020 году продажи Debswana сократились на 30% из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на торговлю алмазами. Тем не менее корпорация Anglo American недавно отметила, что спрос на алмазное сырье с тех пор улучшился благодаря позитивным настроениям в средней части алмазопровода и высокому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами, сохранявшемуся в праздничный период 2021 года, особенно на ключевом потребительском рынке США.
В 2021 году Debswana увеличила добычу на 35%, до 22,326 млн каратов по сравнению с 16,559 млн каратов в 2020 году.
Компания продает 75% своей продукции De Beers, а оставшиеся 25% — государственной компании Okavango Diamond Company.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished