Производитель лабораторных алмазов LUSIX расширяет команду

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LUSIX, ведущий технологичный и экологически устойчивый производитель выращенных в лаборатории алмазов, объявил о назначении Эяла Аксельрода (Eyal Axelrod) своим вице-президентом по продажам и маркетингу.

Это важное назначение произошло в связи с тем, что LUSIX расширяет свои производственные мощности за счет нового современного завода по выращиванию алмазов, который в настоящее время строится в Израиле.

В качестве исполнительного директора LUSIX Аксельрод будет разрабатывать стратегию продаж и маркетинга, включая создание новых партнерских отношений и выдвижение инновационных предложений для поддержки роста компании, расширения круга ее клиентов и положительного позиционирования выращенных в лаборатории алмазов во всем мире.

Аксельрод привнесет в компанию свои обширные знания и опыт, полученные им в алмазодобывающей промышленности во время работы в компании I. Hennig & Co в качестве брокера De Beers и консультанта крупных международных алмазных компаний по всему алмазопроводу.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





