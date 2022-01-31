Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
Производитель лабораторных алмазов LUSIX расширяет команду
Это важное назначение произошло в связи с тем, что LUSIX расширяет свои производственные мощности за счет нового современного завода по выращиванию алмазов, который в настоящее время строится в Израиле.
В качестве исполнительного директора LUSIX Аксельрод будет разрабатывать стратегию продаж и маркетинга, включая создание новых партнерских отношений и выдвижение инновационных предложений для поддержки роста компании, расширения круга ее клиентов и положительного позиционирования выращенных в лаборатории алмазов во всем мире.
Аксельрод привнесет в компанию свои обширные знания и опыт, полученные им в алмазодобывающей промышленности во время работы в компании I. Hennig & Co в качестве брокера De Beers и консультанта крупных международных алмазных компаний по всему алмазопроводу.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished