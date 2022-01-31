Эксклюзив

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии

Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...

10 января 2022

Все - это дизайн, а дизайн - это все

Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...

03 января 2022

Производитель лабораторных алмазов LUSIX расширяет команду

Сегодня
Новости
LUSIX, ведущий технологичный и экологически устойчивый производитель выращенных в лаборатории алмазов, объявил о назначении Эяла Аксельрода (Eyal Axelrod) своим вице-президентом по продажам и маркетингу.
Это важное назначение произошло в связи с тем, что LUSIX расширяет свои производственные мощности за счет нового современного завода по выращиванию алмазов, который в настоящее время строится в Израиле.
В качестве исполнительного директора LUSIX Аксельрод будет разрабатывать стратегию продаж и маркетинга, включая создание новых партнерских отношений и выдвижение инновационных предложений для поддержки роста компании, расширения круга ее клиентов и положительного позиционирования выращенных в лаборатории алмазов во всем мире.
Аксельрод привнесет в компанию свои обширные знания и опыт, полученные им в алмазодобывающей промышленности во время работы в компании I. Hennig & Co в качестве брокера De Beers и консультанта крупных международных алмазных компаний по всему алмазопроводу.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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