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03 января 2022
Mountain Province Diamonds объявила, что совет директоров одобрил сделку по младшей кредитной линии
На специальном собрании компания запросит у незаинтересованных акционеров одобрение на вступление в новую кредитную линию с гарантированным сроком на $50 млн с юридическим лицом, в конечном счете принадлежащим Дермоту Десмонду, и выдачу кредитору или другому юридическому лицу, в конечном счете принадлежащему Дермоту Десмонду, варрантов, а также предлагаемого кредитного соглашения на покупку до 41 млн обыкновенных акций компании по совокупной цене исполнения приблизительно $25 млн.
Ордера могут быть исполнены полностью или частично в любое время до даты погашения путем выплаты 0,60975 доллара США за одну обыкновенную акцию.
Предлагаемое кредитное соглашение истекает 15 декабря 2027 года и будет обеспечено практически всем имуществом и активами компании и ее дочерних компаний на младшей основе по сравнению с существующими облигациями второго залога компании.
Предлагаемое кредитное соглашение предусматривает выплату процентов по ставке 8% годовых до 15 декабря 2022 года, после чего процентная ставка будет на 2% годовых больше, чем процентная ставка по долгу, который заменяет или рефинансирует существующие облигации второго залога компании, подлежащие выплате на полугодовой основе. Компания будет иметь право внести предоплату по предлагаемому кредитному соглашению в любое время до даты погашения без штрафных санкций.
Компания намерена выдать ордера, как описано выше, в качестве частичного возмещения за предоставление кредита в соответствии с предлагаемым кредитным соглашением. Цена исполнения и количество обыкновенных акций, лежащих в основе варрантов, будут подлежать обычным корректировкам против размывания.
Алекс Шишло для Rough&Polished