Реакция лидеров ювелирной индустрии Индии на предложенный министром финансов страны государственный бюджет на 2022 год

Сегодня Новости

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) 1 февраля представила союзный бюджет страны на 2022 год, заявив, что бюджетные предложения на этот финансовый год направлены на повышение здоровья и благополучия населения, развитие инфраструктуры, инклюзивное развитие экономики, переход к экологической энергетике, принятие мер по борьбе с изменением климата, расширение инвестиций и осуществление концепции «минимальное правительство – максимальное управление». Министр отметила, что экономический рост Индии оценивается в 9,2%, что является самым высоким показателем среди всех крупных экономик, и добавила, что 60 тысяч новых рабочих мест будет создано в рамках плана по стимулированию производительности в 14 секторах экономики.



Ниже приводятся комментарии лидеров индийской ювелирной индустрии, высказавшихся по поводу предложенного бюджета страны на 2022 год.



Сомасундарам П. Р. (Somasundaram PR), генеральный директор индийского регионального отдела Всеминого совета по золоту (World Gold Council): «Бюджет очень позитивен для индийской ювелирной промышленности. Акцент на экспорт стал очевидным после объявления об упрощенной нормативно-правовой базе, позволяющей экспортировать ювелирные изделия через электронную торговлю. Общая направленность политики на ускорение экономического роста также является ощутимой выгодой для золота, поскольку хорошо известно, что рост доходов является единственным доминирующим фактором долгосрочного спроса на этот металл. Вектор перехода к цифровой экономике, поддержка малых предприятий и расходы на инфраструктуру направлены на решение ряда отраслевых приоритетов и представляют собой значительные рычаги для того, чтобы отрасль играла более важную экономическую роль. Бюджет этого года, рассматриваемый в контексте значительного ускорения реализации заявленных в предыдущем году заявлений по поводу золота, указывает на стабильный, устойчивый путь реформ на протяжении многих лет. Это еще один повод для радости в отрасли после того, как покупатели в четвертом квартале обеспечили наивысший за последние пять лет спрос на золото».



Сачин Джейн (Sachin Jain), управляющий директор компании De Beers India: «Мы довольны объявленным бюджетом для нашего сектора, особенно снижением таможенной пошлины на бриллианты с 7,5% до 5%. Это повысит спрос на природные бриллианты, а также позволит алмазным компаниям увеличить объемы операций и, в свою очередь, будет способствовать ускорению экономического роста страны. Предложение создать упрощенную нормативно-правовую базу, позволяющую использовать каналы электронной торговли для экспорта ювелирных изделий, поможет нам беспрепятственно развивать нашу инициативу по продвижению торговли в цифровом режиме. Это снизит транзакционные издержки и сэкономит время, а также позволит нам охватить и расширить нашу клиентскую базу по всему миру. В целом, мы надеемся, что сектор драгоценных камней и ювелирных изделий продолжит играть ключевую роль в росте экономики».



Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC: «Индийский сектор драгоценных камней и ювелирных изделий вносит один из ведущих вкладов в национальную экономику, а страна является бесспорным лидером в обработке алмазов. Снижение ввозной пошлины на бриллианты до 5% будет способствовать дальнейшему укреплению сектора и сохранению его лидирующих позиций. Поскольку более 90% сектора драгоценных камней и ювелирных изделий составляют малые предприятия, продление Схемы гарантирования кредитных линий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECCLGS) для малых предприятий до марта 2023 года станет большим облегчением для сектора, и мы рады, что объем ее финансирования был увеличен на 500 млрд рупий и в целом доведен до 5 трлн рупий. Принятие личных поручительства вместо банковской гарантии на импорт золота удовлетворит наше давнее требование упростить беспошлинную доступность золота, особенно для малых и средних предприятий-экспортеров золотых ювелирных изделий, и оживит экспорт ювелирных изделий из золота. Поручительство вместо банковской гарантии станет приемлемым для снижения косвенных затрат поставщиков. Это поможет экспорту золотых украшений.



Закон об особой экономической зоне (СЭЗ) будет заменен новым законодательством, которое позволит штатам стать партнерами в развитии предприятий и центров обслуживания. Это охватит все крупные существующие и новые промышленные анклавы для оптимального использования имеющейся инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экспорта. Увеличение капитальных затрат на 4,1% хорошо для стимулирования экономики. Сводная базовая ставка таможенной пошлины в размере 20% или 400 рупий за кг (в зависимости от того, что выше), применяется к бижутерии. Правительство быстро осознало потенциал электронной коммерции и предложило к июню 2022 года внедрить упрощенную нормативно-правовую базу для облегчения экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий через электронную торговлю, гарантируя, что ювелиры из каждого района страны смогут отправлять свои товары за границу быстро и экономично. Это требование времени, поскольку продажи ювелирных изделий через электронную коммерцию в США и на потребительских рынках растут в геометрической прогрессии. Широкая база экспорта за счет этой меры может увеличить экспорт из этого сектора до 100 млрд долларов США в следующие 5 лет.



Объявление уважаемого министра финансов о введении нового режима особой экономической зоны (ОЭЗ) путем изменения Закона об ОЭЗ является еще одним большим облегчением для нашего сектора, поскольку экспорт из ОЭЗ растет быстрыми темпами и имеет потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в производство и экспорт ювелирных изделий из СЭЗ, что может довести экспорт страны до одного триллиона долларов в ближайшие три года».



Ашиш Пете (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC): «Бюджет Союза на 2022–2023 годы хорошо сбалансирован, поскольку правительство сосредоточено на развитии, хотя мы ожидали некоторых действий в отношении бирж драгоценных металлов и сокращения ввозной пошлины на золото и налога на товары и услуги. Тем не менее этот бюджет может повысить покупательную способность сельских районов Индии, придав им импульс за счет государственных расходов. В конечном итоге это увеличит доходы сельских жителей и поможет сектору драгоценных камней и ювелирных изделий, поскольку 60% спроса на золото приходится на сельские районы Индии. Мы довольны снижением импортных пошлин на бриллианты, распиленные алмазы, жемчуг, цветные камни. Упрощение процедур электронной коммерции также поддержит малый бизнес и улучшит экспорт, поскольку теперь даже мелкий ювелир сможет воспользоваться онлайн-порталами для бизнеса. Продление Схемы гарантирования кредитных линий в чрезвычайных ситуациях до марта 2023 года — это большой вздох облегчения, а увеличение объема финансирования этой схемы на 500 млрд рупий поможет большинству малых и средних ювелирных предприятий, поскольку они составляют бо́льшую часть отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





