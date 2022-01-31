Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
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24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
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Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
GIA исследовала самый большой лабораторный бриллиант
Экспертиза установила, что бриллиант огранки «принцесса» весом 16,41 карата, изготовленный Shanghai Zhengshi Technology Co. Ltd., имел осязаемые характеристики минерала, полученного методом CVD.
Подробные спектроскопические показания подтвердили отсутствие последующей обработки для улучшения цветовых характеристик искусственного бриллианта цвета G и чистоты VVS2.
«GIA исследовала тысячи выращенных в лаборатории бриллиантов с момента их первого геммологического описания Робертом Краунингшилдом (Robert Crowningshield) в 1971 году. За прошедшие десятилетия мы поделились результатами наших детальных исследований. Это важный аспект нашей миссии по защите прав потребителей», - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA и руководитель лабораторных исследований.
Алекс Шишло для Rough&Polished