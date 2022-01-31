GIA исследовала самый большой лабораторный бриллиант

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Ученые из Геммологического института Америки (GIA) недавно исследовали самый крупный из известных выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, который получен методом химического осаждения из паровой фазы (CVD).

Экспертиза установила, что бриллиант огранки «принцесса» весом 16,41 карата, изготовленный Shanghai Zhengshi Technology Co. Ltd., имел осязаемые характеристики минерала, полученного методом CVD.

Подробные спектроскопические показания подтвердили отсутствие последующей обработки для улучшения цветовых характеристик искусственного бриллианта цвета G и чистоты VVS2.

«GIA исследовала тысячи выращенных в лаборатории бриллиантов с момента их первого геммологического описания Робертом Краунингшилдом (Robert Crowningshield) в 1971 году. За прошедшие десятилетия мы поделились результатами наших детальных исследований. Это важный аспект нашей миссии по защите прав потребителей», - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA и руководитель лабораторных исследований.



Алекс Шишло для Rough&Polished





