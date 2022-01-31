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03 января 2022
Petra Diamonds улучшает свой баланс и финансовое положение
Новая возобновляемая кредитная линия с банком Absa Bank заменит существующую кредитную линию и договоренности о срочном кредитовании с текущим синдикатом южноафриканских кредиторов, включающим Absa, Nedbank, RMB и Ninety-One.
Новые условия включают, среди прочего, улучшенную структуру с единой возобновляемой кредитной линией в размере 1 млрд рандов, заменяющей существующий амортизируемый срочный кредит (в объеме 856,1 млн рандов со сроком погашения 31 декабря 2021 года, за вычетом неамортизируемых транзакционных издержек в размере 20,2 млн рандов) и возобновляемую кредитную линию в размере 408,8 млн рандов.
Petra Diamonds недавно выплатила 402,2 млн рандов, привлеченных в рамках существующей возобновляемой кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года, из имеющихся остатков денежных средств.
В сообщении Petra Diamonds говорится, что это рефинансирование отражает улучшение баланса и финансового положения группы, чему способствует более быстрое, чем ожидалось, восстановление цен на алмазы и продолжающаяся добыча компанией алмазов с исключительными характеристиками.
«Значительное улучшение положения дел в нашем финансировании отражает нашу способность более интенсивно генерировать денежные потоки и улучшение баланса благодаря устойчивости алмазного рынка и стабильным операционным показателям», — сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).
Завершение сделки по получению нового финансового инструмента зависит от заключения соответствующих окончательных соглашений, что, как ожидается, произойдет в течение третьего квартала 2022 финансового года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished