Продажи алмазов De Beers достигли $660 млн

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Компания De Beers заработала 660 млн долларов США в первом цикле продаж 2022 года по сравнению с 663 млн долларов годом ранее или 336 млн долларов в десятом цикле продаж 2021 года.

Исполнительный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что в конце праздничного сезона наблюдался значительный рост потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

«В результате мы увидели сохранение устойчивого спроса на алмазы в первом цикле продаж года, поскольку покупатели сырья сосредоточились на пополнении истощенных запасов», — сказал он.

De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов, продлив торговую сессию на большее время, нежели ее обычная недельная продолжительность.

Компания повысила цены на алмазы в ходе первой в этом году продажи.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о происходящем, что De Beers повысила цены на крупные камни примерно на 5%, в то время как цены на некоторые мелкие необработанные камни выросли примерно на 20%.

Информационное агентство Rapaport, с другой стороны, сообщило, что рост цен на крупные камни колебался от 5% до 12%, а цены на мелкие камни увеличились примерно на 15%.

В прошлом году De Beers подняла цены на алмазное сырье примерно на 23% в ходе восстановления производства после первого года пандемии COVID-19, потрясшей отрасль.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





