Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
Продажи алмазов De Beers достигли $660 млн
Исполнительный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что в конце праздничного сезона наблюдался значительный рост потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.
«В результате мы увидели сохранение устойчивого спроса на алмазы в первом цикле продаж года, поскольку покупатели сырья сосредоточились на пополнении истощенных запасов», — сказал он.
De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов, продлив торговую сессию на большее время, нежели ее обычная недельная продолжительность.
Компания повысила цены на алмазы в ходе первой в этом году продажи.
В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о происходящем, что De Beers повысила цены на крупные камни примерно на 5%, в то время как цены на некоторые мелкие необработанные камни выросли примерно на 20%.
Информационное агентство Rapaport, с другой стороны, сообщило, что рост цен на крупные камни колебался от 5% до 12%, а цены на мелкие камни увеличились примерно на 15%.
В прошлом году De Beers подняла цены на алмазное сырье примерно на 23% в ходе восстановления производства после первого года пандемии COVID-19, потрясшей отрасль.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished