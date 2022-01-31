Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
В северной столице России открылась выставка «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ»
Проект JUNWEX за 30 лет своей истории открывает в начале каждого февраля ювелирный сезон, отражает вектор дальнейшего развития отрасли и, несмотря на все кризисы и пандемии, «старается соответствовать уровню Культурной столицы России».
В выставке, как правило, принимают участие лучшие компании России, а также представители из-за рубежа, демонстрируя великолепные ювелирные изделия и часы, столовые приборы и художественное оружие, представительскую и сувенирную продукцию.
Более 650 экспонентов ювелирного форума заняли самую большую выставочную площадку Санкт-Петербурга - это 24 тысячи кв. м. Гости выставки - около 32 тысяч человек из разных регионов страны, количество зарегистрированных бизнес-контактов – 10 482.
На ювелирном форуме представлена также экспозиция JUNWEX TECH – международная специализированная выставка ювелирного оборудования, на которой посетители познакомятся с инновационными технологиями и новейшими материалами для ювелирного производства. Выставка продлится до 6 февраля.
Открытию Junwex-СПб предшествовала Международная ювелирная конференция IJA CONF XVIII, на которой собственники, руководители и маркетологи отрасли обсудили вопросы роста ювелирных продаж через Интернет. Тринадцать спикеров поделились практическими советами, разобрали собственные успешные кейсы и обсудили вопросы, волнующие сегодня производителей отрасли: продвижение в социальной сети TikTok, таргетированную и контекстную рекламу, мессенджер-маркетинг, brandformance-подход, создание финансовой модели интернет-магазина и развитие личных брендов. Участники конференции рассказали о концепциях брендов, показали самые ходовые позиции, трендовые новинки и предложили лучшие условия сотрудничества. В том числе были затронуты практические вопросы: как работать рознице до 1 марта и после; как оформлять розничные продажи и скупку изделий, как передать металл производителю и т. д.
Ювелирными партнерами конференции выступили INCRUA, KLONDIKE, Primo Prezioso и Excellent.
Галина Семенова для Rough&Polished