В северной столице России открылась выставка «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ»

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Сегодня под эгидой «Рестэк ивент менеджмент технолоджи» в Санкт-Петербургском «ЭКСПОФОРУМе» открылась XXX Юбилейная выставка «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ».

Проект JUNWEX за 30 лет своей истории открывает в начале каждого февраля ювелирный сезон, отражает вектор дальнейшего развития отрасли и, несмотря на все кризисы и пандемии, «старается соответствовать уровню Культурной столицы России».

В выставке, как правило, принимают участие лучшие компании России, а также представители из-за рубежа, демонстрируя великолепные ювелирные изделия и часы, столовые приборы и художественное оружие, представительскую и сувенирную продукцию.

Более 650 экспонентов ювелирного форума заняли самую большую выставочную площадку Санкт-Петербурга - это 24 тысячи кв. м. Гости выставки - около 32 тысяч человек из разных регионов страны, количество зарегистрированных бизнес-контактов – 10 482.

На ювелирном форуме представлена также экспозиция JUNWEX TECH – международная специализированная выставка ювелирного оборудования, на которой посетители познакомятся с инновационными технологиями и новейшими материалами для ювелирного производства. Выставка продлится до 6 февраля.

Открытию Junwex-СПб предшествовала Международная ювелирная конференция IJA CONF XVIII, на которой собственники, руководители и маркетологи отрасли обсудили вопросы роста ювелирных продаж через Интернет. Тринадцать спикеров поделились практическими советами, разобрали собственные успешные кейсы и обсудили вопросы, волнующие сегодня производителей отрасли: продвижение в социальной сети TikTok, таргетированную и контекстную рекламу, мессенджер-маркетинг, brandformance-подход, создание финансовой модели интернет-магазина и развитие личных брендов. Участники конференции рассказали о концепциях брендов, показали самые ходовые позиции, трендовые новинки и предложили лучшие условия сотрудничества. В том числе были затронуты практические вопросы: как работать рознице до 1 марта и после; как оформлять розничные продажи и скупку изделий, как передать металл производителю и т. д.

Ювелирными партнерами конференции выступили INCRUA, KLONDIKE, Primo Prezioso и Excellent.



Галина Семенова для Rough&Polished





