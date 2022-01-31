Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
FCRF: положительная динамика для 89% всех категорий цветных бриллиантов в 2021 году
В 2021 году средняя цена всех цветных бриллиантов увеличилась на 1,7%, что указывает на восстановление рынка после падения, наблюдавшегося в 2020 году. В течение 2021 года цены на голубые (прибавившие 2,2%) и розовые (прибавившие 2%) бриллианты возглавили общий рост, в то время как цены на желтые камни выросли на 0,9%. Средние цены на камни в категории ярких цветов Fancy Vivid выросли на 1,6%. Стоимость бриллиантов всех цветов и размеров в категории интенсивного цвета Fancy Intense выросла в среднем на 1,8%, за исключением желтых бриллиантов Fancy Intense Yellow весом 1,5 и 5 каратов, которые подешевели на 1,3% и 1% соответственно.
В четвертом квартале 2021 года средняя цена всех цветных бриллиантов выросла на 0,5%. Изменения цен среди всех 128 категорий, отслеживаемых FCRF, варьировались в диапазоне от -1,1% до +2,9%. Цены на розовые камни выросли в среднем на 0,6%, как и в предыдущем квартале.
Цены на голубые бриллианты выросли в среднем на 0,5%, как и в предыдущем квартале. В четвертом квартале цены на камни во всех категориях размеров выросли или остались на прежнем уровне, при этом размерная категория в 1,5 карата продемонстрировала самый высокий рост (1,4%).
В четвертом квартале прошлого года цены на бриллианты желтого цвета выросли в среднем на 0,4%, что ниже, чем в третьем квартале. Категория камней весом в 2 карата продемонстрировала рост цен на 1,1%, в то время как категории в 1 и 3 карата показали снижение цен на 0,1% и 0,3% соответственно.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished