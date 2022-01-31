FCRF: положительная динамика для 89% всех категорий цветных бриллиантов в 2021 году

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Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) сообщил, что в 2021 году в 89% всех категорий этих драгоценных камней отмечен рост цен. Изменения цен среди всех 128 категорий, отслеживаемых Индексом цен на цветные бриллианты FCRF, варьировались от -1,3% до +7,9%, при этом среднее изменение в 2021 году составило 1,7%, согласно пресс-релизу фонда.

В 2021 году средняя цена всех цветных бриллиантов увеличилась на 1,7%, что указывает на восстановление рынка после падения, наблюдавшегося в 2020 году. В течение 2021 года цены на голубые (прибавившие 2,2%) и розовые (прибавившие 2%) бриллианты возглавили общий рост, в то время как цены на желтые камни выросли на 0,9%. Средние цены на камни в категории ярких цветов Fancy Vivid выросли на 1,6%. Стоимость бриллиантов всех цветов и размеров в категории интенсивного цвета Fancy Intense выросла в среднем на 1,8%, за исключением желтых бриллиантов Fancy Intense Yellow весом 1,5 и 5 каратов, которые подешевели на 1,3% и 1% соответственно.

В четвертом квартале 2021 года средняя цена всех цветных бриллиантов выросла на 0,5%. Изменения цен среди всех 128 категорий, отслеживаемых FCRF, варьировались в диапазоне от -1,1% до +2,9%. Цены на розовые камни выросли в среднем на 0,6%, как и в предыдущем квартале.

Цены на голубые бриллианты выросли в среднем на 0,5%, как и в предыдущем квартале. В четвертом квартале цены на камни во всех категориях размеров выросли или остались на прежнем уровне, при этом размерная категория в 1,5 карата продемонстрировала самый высокий рост (1,4%).

В четвертом квартале прошлого года цены на бриллианты желтого цвета выросли в среднем на 0,4%, что ниже, чем в третьем квартале. Категория камней весом в 2 карата продемонстрировала рост цен на 1,1%, в то время как категории в 1 и 3 карата показали снижение цен на 0,1% и 0,3% соответственно.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





