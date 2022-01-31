Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
В декабре 2021 года розничные продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге выросли на 24%
При анализе по широкому кругу торговых точек в порядке убывания предварительной оценки объема продаж и сравнении декабря 2021 года с декабрем 2020 года стоимость продаж ювелирных изделий, часов и ценных подарков продемонстрировала рост на 24%.
В целом за 2021 год общий объем розничных продаж предварительно оценивается в 353 млрд долларов США, увеличившись на 8,1% в стоимостном выражении и на 6,5% в натуральном по сравнению с 2020 годом. Объем розничных продаж через Интернет предварительно оценивается в 28,6 млрд долларов, увеличившись на 39% по сравнению с 2020 годом.
За весь 2021 год розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков выросли на 27,3%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished