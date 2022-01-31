В декабре 2021 года розничные продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге выросли на 24%

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Согласно последним данным Департамента переписи и статистики Гонконга о розничной торговле, опубликованным 31 января, общий объем продаж в этой сфере в декабре 2021 года, предварительно оцененный в 33,3 млрд долларов США, увеличился на 6,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

При анализе по широкому кругу торговых точек в порядке убывания предварительной оценки объема продаж и сравнении декабря 2021 года с декабрем 2020 года стоимость продаж ювелирных изделий, часов и ценных подарков продемонстрировала рост на 24%.

В целом за 2021 год общий объем розничных продаж предварительно оценивается в 353 млрд долларов США, увеличившись на 8,1% в стоимостном выражении и на 6,5% в натуральном по сравнению с 2020 годом. Объем розничных продаж через Интернет предварительно оценивается в 28,6 млрд долларов, увеличившись на 39% по сравнению с 2020 годом.

За весь 2021 год розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков выросли на 27,3%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





