Richemont назначила д-ра Беранже Руша главным специалистом по устойчивому развитию

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Компания Richemont объявила о назначении д-ра Беранжер Руша (Bérangère Ruchat) главным специалистом по устойчивому развитию, подчиняющимся Беркхарту Грунду (Burkhart Grund), финансовому директору, с 1 февраля 2022 года.

Основываясь на выдающихся достижениях Richemont в области ESG-отчетности и приверженности научно обоснованным целям, д-р Беранжер Руша призвана использовать свой глубокий опыт в области устойчивого развития и опыт совместной работы для дальнейшего развития видения группы и расширения ее амбиций в области устойчивого развития.

Д-р Руша перешла в Richemont из швейцарской группы Firmenich, где она занимала пост директора по устойчивому развитию, а в последнее время - старшего вице-президента по устойчивому развитию.

Д-ру Руша отмечена премией "Ведущие женщины", присуждаемой Всемирным деловым советом по устойчивому, - за ее работу по достижению Целей ООН в области устойчивого развития в 2016 году. Она также получила в 2015 году награду "Руководитель отдела устойчивого развития года" от Ethical Corporation.



Алекс Шишло для Rough&Polished





