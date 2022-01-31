Эксклюзив

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

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24 января 2022

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

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Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...

03 января 2022

Richemont назначила д-ра Беранже Руша главным специалистом по устойчивому развитию

Сегодня
Новости
Компания Richemont объявила о назначении д-ра Беранжер Руша (Bérangère Ruchat) главным специалистом по устойчивому развитию, подчиняющимся Беркхарту Грунду (Burkhart Grund), финансовому директору, с 1 февраля 2022 года.
Основываясь на выдающихся достижениях Richemont в области ESG-отчетности и приверженности научно обоснованным целям, д-р Беранжер Руша призвана использовать свой глубокий опыт в области устойчивого развития и опыт совместной работы для дальнейшего развития видения группы и расширения ее амбиций в области устойчивого развития.
Д-р Руша перешла в Richemont из швейцарской группы Firmenich, где она занимала пост директора по устойчивому развитию, а в последнее время - старшего вице-президента по устойчивому развитию.
Д-ру Руша отмечена премией "Ведущие женщины", присуждаемой Всемирным деловым советом по устойчивому, - за ее работу по достижению Целей ООН в области устойчивого развития в 2016 году. Она также получила в 2015 году награду "Руководитель отдела устойчивого развития года" от Ethical Corporation.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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