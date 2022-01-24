Рудник Летсенг компании Gem Diamonds в четвертом квартале объявил дивиденды в размере $13 млн

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Рудник Летсенг (Letšeng) в Лесото, принадлежащий компании Gem Diamonds на 70%, объявил о выплате дивидендов в размере 13 млн долларов США, что для Gem Diamonds принесет чистый денежный поток в 8,6 млн долларов.

Выплата дивидендов также привела к оттоку денежных средств из Gem Diamonds в счет удержания налогов в размере 500 000 долларов, а также к выплате доли государства в дивидендах в размере 3,9 млн долларов.

Gem Diamonds заявила, что в четвертом квартале укрепила свою чистую денежную позицию, доведя ее до 20,9 млн долларов по сравнению с 11,7 млн долларов чистого долга в предыдущем квартале.

За отчетный период было продано 24 790 каратов алмазного сырья против 29 783 каратов в третьем квартале, что принесло доход в размере 50 млн долларов и достижение средней цены в 2 018 долларов за карат.

В 2021 году Gem Diamonds продала 109 697 каратов алмазов, что на 11% больше по сравнению с 99 172 каратами в 2020 году, достигнув средней цены в 1 835 долларов за карат.

Самая высокая цена, достигнутая за этот период, составила 40 130 долларов за карат белого алмаза весом 101,16 карата.

Пять алмазов Gem Diamonds были проданы за суммы, превышающие 1,0 млн долларов за каждый камень, что принесло доход в размере 16,3 млн долларов за отчетный период, в результате чего общее количество алмазов, проданных на сумму более 1,0 млн долларов, достигло 21 за текущий год и вылилось в доход в размере 62,5 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





