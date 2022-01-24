Vast Resources выходит из совместного с Botswana Diamonds предприятия Okwa Diamonds

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Компания Vast Resources проинформировала компании Botswana Diamonds и Gem Diamonds о том, что она не намерена продолжать работу в рамках соглашения о совместном предприятии Okwa Diamonds.

Botswana Diamonds заявила, что определила альтернативных потенциальных партнеров для замены Vast Resources в качестве партнера по совместному предприятию Okwa Diamonds и подтвердила Gem Diamonds свое обязательство заключить сделку, как это первоначально предполагалось.

«Botswana Diamonds, Vast Resources и Gem Diamonds работают вместе для достижения взаимовыгодного результата и договорились о продлении отсрочки по соглашению о продаже с 31 января 2022 года до 31 марта 2022 года, чтобы позволить совету директоров найти альтернативного партнера по совместному предприятию, — говорится в сообщении Vast Resources. — Новый партнер, заменивший Vast Resources в совместном предприятии Okwa Diamonds, может потребовать дальнейшего одобрения со стороны соответствующих властей Ботсваны».

В августе 2021 года Botswana Diamonds объявила, что Okwa Diamonds, совместное предприятие с Vast Resources, в котором у нее есть первоначальная доля участия в размере 10%, условно согласилась приобрести Gem Diamonds Botswana, дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности Gem Diamonds, за денежное вознаграждение в размере 4 млн долларов США.

Основным активом Gem Diamonds Botswana является имеющий все разрешения алмазный рудник Гхагху (Ghaghoo) в центральной части Ботсваны, который в настоящее время находится на техническом обслуживании.

По условиям соглашения о совместном предприятии, Vast Resources отвечала за финансирование Okwa Diamonds в размере первых 15 млн долларов, необходимых для проведения комплексной проверки, приобретения Gem Diamonds Botswana и возобновления добычи на руднике.

Завершение сделки (со сроком до 31 января 2022 года) зависит от ряда условий, включая получение соответствующих разрешений регулирующего органа и органа по вопросам конкуренции в Ботсване, которые в настоящее время выполнены, поскольку получены письменные разрешения от Управления по конкуренции и Министерства минеральных ресурсов страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





