Первый мультибрендовый ювелирный гипермаркет от «585*ЗОЛОТОЙ» открылся в Москве

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Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» представила первый гипермаркет в формате суперстора.

На 1 100 кв. м. представлено более 60 000 изделий в разных ценовых сегментах – это в шесть раз больше ассортимента стандартного магазина и в 30 раз больше количества наименований на «островных» торговых точках.

В ассортименте нового магазина представлены все собственные торговые марки «585*ЗОЛОТОЙ», а также продукция более 30 ведущих отечественных и зарубежных брендов.

Гипермаркет объединяет сразу 4 магазина ювелирной сети: флагманский «585*ЗОЛОТОЙ», премиальный «585*Diamonds», свадебный «Дворец колец» и дизайн-студию категории люкс «Feliksov Diamonds».

Все форматы, кроме «585*ЗОЛОТОЙ», расположены в едином пространстве и отделены друг от друга только индивидуальными стилями оформления каждого торгового зала и цветовыми акцентами.

«Ни один другой ювелирный ритейлер страны сейчас или в ближайшем будущем не сможет повторить такой формат. Потому что ни одна другая сеть не имеет такой разветвленной линейки суббрендов, большого количества собственных торговых марок и самостоятельных торговых форматов, а также никто в таком объеме, как «585*ЗОЛОТОЙ», не работает с направлением не ювелирного ассортимента», - рассказал Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

На платформе гипермаркета ювелирная сеть внедрила дополнительные услуги и b2b-сервисы для партнеров. В торговом зале построен оборудованный павильон для стриминговых продаж. Огромный ассортимент и техническая оснащенность нового пространства позволяют проводить многотысячные стримы как на российскую, так и на зарубежную аудиторию.

Гипермаркет «585*ЗОЛОТОЙ» спроектирован также и как площадка для работы блогеров. Для них действует реферальная программа – система заработка, основанная на рекомендации товаров через персональные промокоды.



Алекс Шишло для Rough&Polished





