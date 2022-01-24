Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
Вчера
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
Первый мультибрендовый ювелирный гипермаркет от «585*ЗОЛОТОЙ» открылся в Москве
На 1 100 кв. м. представлено более 60 000 изделий в разных ценовых сегментах – это в шесть раз больше ассортимента стандартного магазина и в 30 раз больше количества наименований на «островных» торговых точках.
В ассортименте нового магазина представлены все собственные торговые марки «585*ЗОЛОТОЙ», а также продукция более 30 ведущих отечественных и зарубежных брендов.
Гипермаркет объединяет сразу 4 магазина ювелирной сети: флагманский «585*ЗОЛОТОЙ», премиальный «585*Diamonds», свадебный «Дворец колец» и дизайн-студию категории люкс «Feliksov Diamonds».
Все форматы, кроме «585*ЗОЛОТОЙ», расположены в едином пространстве и отделены друг от друга только индивидуальными стилями оформления каждого торгового зала и цветовыми акцентами.
«Ни один другой ювелирный ритейлер страны сейчас или в ближайшем будущем не сможет повторить такой формат. Потому что ни одна другая сеть не имеет такой разветвленной линейки суббрендов, большого количества собственных торговых марок и самостоятельных торговых форматов, а также никто в таком объеме, как «585*ЗОЛОТОЙ», не работает с направлением не ювелирного ассортимента», - рассказал Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».
На платформе гипермаркета ювелирная сеть внедрила дополнительные услуги и b2b-сервисы для партнеров. В торговом зале построен оборудованный павильон для стриминговых продаж. Огромный ассортимент и техническая оснащенность нового пространства позволяют проводить многотысячные стримы как на российскую, так и на зарубежную аудиторию.
Гипермаркет «585*ЗОЛОТОЙ» спроектирован также и как площадка для работы блогеров. Для них действует реферальная программа – система заработка, основанная на рекомендации товаров через персональные промокоды.
Алекс Шишло для Rough&Polished